Cinema, a febbraio all'Astra di Bellaria cineforum e film per bambini

Bellaria Igea Marina

| 09:31 - 01 Febbraio 2023

'Un vizio di famiglia' uno dei film proposti.

Al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina il mese di febbraio riserva nuovi appuntamenti con il cinema di qualità e con le proposte per i più piccoli. La programmazione proposta dall'associazione 4/terzi prosegue infatti a partire da domenica 5 febbraio (ore 17) con Strage World – Un mondo misterioso di Dan Hall, film d'animazione della scuderia Disney uscito nelle sale italiane lo scorso novembre. Trama avventurosa con al centro una famiglia di esploratori che porta gli spettatori nella lontana terra di Avalonia.







Per il ciclo di Cineforum, ormai divenuto un appuntamento fisso del martedì sera, martedì 7 febbraio (ore 21) arriva sul grande schermo del cinema bellariese l'acclamato Le otto montagne dei registi Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti.







Si torna in sala con Cineforum anche domenica 12 febbraio (ore 18) con la commedia romantica con l'accoppiata George Clooney e Julia Robert Ticket to Paradise di Ol Parker mentre martedì 14 arriva il biopic Whitney – Una voce diventata leggenda di Todd Field.







La rassegna prosegue martedì 21 febbraio con Un vizio di famiglia di Sébastien Marnier – genere thriller familiare alla Chabrol, una produzione franco-canadese dal titolo originale L'origine du mal - e martedì 28 con I migliori giorni di Massimiliano Bruno e Edoardo Leo.







Domenica 26 febbraio un'altra proposta per i più piccoli: Ernest e Celestine – L'avventura delle 7 note favola poetica con le voci di Alba Rohrwacher e Claudio Bisio.