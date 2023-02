Yoga, geopolitica, cucina e sessuologia: ripartono i corsi di Università Aperta

Attualità

| 09:10 - 01 Febbraio 2023

Al via in questo mese di febbraio sette corsi organizzati da Università Aperta "Giulietta Masina e Federico Fellini APS" di Rimini. E domenica 12 visita d’arte a Padova.



Giovedì 9 febbraio inizierà il corso di Yoga: equilibrio e forza, armonia e leggerezza; quattro incontri con Laura Bonissone, diplomata presso la scuola ratna di Gabriella Cella. Gli incontri consisteranno in pratiche yoga mirate, concepite secondo la scuola Yoga Ratna della maestra Gabriella Cella, che ha profonde radici nell'hatha yoga e nella tradizione kundalini e pone particolare attenzione al significato simbolico della disciplina.



Venerdì 10 febbraio al via il corso di Geopolitica a cura di Giacomo Mariotto, analista, redazione di Limes (rivista italiana di geopolitica). Il corso si articola in sei lezioni della durata di due ore ciascuna per introdurre i partecipanti ai concetti di base della geopolitica, una disciplina che consiste nello studio dei conflitti nella loro dimensione spaziale e temporale.



Lunedì 13 febbraio partirà il corso di cura delle piante da interno, a cura di Dhara Janneke Gisolf, insegnante, consulente e progettista in Permacultura e Agricoltura Sinergica. È bello avere piante da interno e constatare che stanno bene. In questo corso si vedrà come tenere le piante in casa in buona salute con semplici accorgimenti.



Giovedì 16 febbraio il primo di tre incontri con Roberta Calvi, Psicologa e Sessuologa, “Le frontiere del piacere. Oltre il consumismo relazionale e sessuale”. Si rifletterà insieme sul significato di piacere, sul rapporto con il limite, con la frustrazione, con il senso del dovere e con il senso di colpa, ma anche con l’ansia, con la paura, con la perdita di controllo, con la vergogna e con l’imbarazzo.



Martedì 21 febbraio protagonista “La cucina romagnola”: quattro incontri con Alessandra De Rosa, sfoglina di professione. Il corso-laboratorio si propone di insegnare l’arte delle sfogline: verranno realizzate alcune ricette relative alle paste ripiene, agli gnocchi, agli strozzapreti, alla piada e ai cassoni.



Mercoledì 22 febbraio al via “L’arte delle donne nell’età contemporanea”, a cura di Silvia Bottani, autrice, critica d’arte e giornalista. Nel corso di cinque incontri verranno approfonditi temi, vicende e figure di artiste che dagli anni ‘60 ad oggi hanno segnato l’arte contemporanea, attraverso un percorso non cronologico scandito da alcuni temi chiave della pratica artistica delle donne. Il corso non necessita della conoscenza pregressa della storia dell’arte e le lezioni si terranno con il supporto di documentazione fotografica e video.



Venerdì 24 febbraio al via “Le metamorfosi di Ovidio”, a cura di Anita Lamberti, studiosa di Lettere classiche. In questo corso si leggeranno Miti di trasformazione, di transizione fra i regni della natura. Chi diventa pianta, animale, sasso non muore, ma continua ad esistere con un corpo non più umano e dentro di sé porta un dramma, una storia.



Domenica 12 febbraio visita d'arte a Padova. Si visiteranno due interessanti mostre: "Futurismo - la nascita dell'avanguardia 1910-1915" e "L'occhio in gioco - percezioni, impressioni ed illusioni nell'arte".