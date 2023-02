Travolto scooterista, il 'pirata' è il figlio del proprietario dell'auto

Cronaca

Rimini

01 Febbraio 2023

Alla fine si è presentato al comando della polizia locale di via della Gazzella a Rimini, il responsabile dell'incidente domenica sera, alla rotatoria posta all'intersezione tra via Destra del porto e via Perseo nei pressi del grattacielo. Gli agenti erano d’altronde già risaliti al proprietario perchè dopo l'impatto l'auto aveva perso la targa. Si tratta del figlio 35enne dell'anziano a cui era intestato il veicolo che ha centrato uno scooter. Ad avere la peggio è stato il riminese sulla due ruote, un uomo di circa 50 anni, che è stato sbalzato sull'asfalto riportando diverse ferite.