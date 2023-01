Calcio, al Rimini in prestito il centrocampista Sandri del Potenza. Non parte nessuno

Sport

Rimini

21:19 - 31 Gennaio 2023

Mattia Sandri.

Invece di sfoltirsi la rosa del Rimini si arricchisce di un'altra pedina nelle ultime ore di mercato. Si tratta di Mattia Sandri è un nuovo calciatore biancorosso. Il centrocampista nato a Saluzzo il 4 aprile 2001 arriva in prestito dal Potenza, con cui nel Girone C della Serie C all’andata ha disputato 14 partite di campionato e una di Coppa Italia mettendo insieme 986 minuti. Nelle due stagioni precedenti, sempre con il club lucano, aveva disputato altre 54 gare impreziosite da tre centri.

Uscito dalle giovanili del Torino, Sandri è passato fra i professionisti dopo aver vestito la maglia azzurra delle Nazionali giovanili: centrocampista centrale mancino di 183 centimetri, il 22enne può agire da play basso in un centrocampo a tre ma anche da interno ed è abile sui calci piazzati.



Alla Fermana, dove sembrava potersi accasare Piscitella, ritorna con la formula del prestito l'attaccante classe 1991 Samuele Neglia dall'Audace Cerignola. Neglia non ha affatto bisogno di presentazioni a Fermo. In maglia gialloblù ha disputato 38 gare, realizzando 14 reti e servendo ai propri compagni tre assist. La prima esperienza in gialloblù è datata gennaio 2020, arrivando all'ultimo giorno di mercato: 4 gare disputate nel corso di quello scampolo di stagione con il gol all'esordio contro la Samb e la vittoria nel derby. Il ritorno la stagione successiva con 34 presenze e 10 reti pesantissime per la salvezza gialloblù. Poi il passaggio alla Reggiana lo scorso anno e l'approdo in estate all'Audace Cerignola. Dal Vicenza arriva anche in prestito dal Vicenza il nuovo attaccante Tommaso Busatto. Per la difesa, invece, ecco Alessandro Macchioni, classe 2002, dalla Pro Vercelli.



La Lucchese si rinforza con due nuovi giocatori, che vestiranno la maglia rossonera fino a giugno 2023. Si tratta dell’attaccante, Diego Fabbrini, classe 1990, che arriva a titolo definitivo dall’Ascoli e del terzino sinistro, Vincent De Maria, classe 1999, ex Giana Erminio e Taranto, con il quale si era svincolato a dicembre.



Il Montevarchi ha ceduto alla Viterbese l'attaccante Sulayman Jallow che ha realizzato oltre 30 reti tra serie D e Lega Pro e vinto la classifica marcatori nell’anno della storica promozione in Lega Pro. Arriva in prestito sino a giugno 2023 il giovane esterno sinistro Elimelech Enyan (2001) proveniente dalla Virtus Francavilla dove nelle ultime stagioni ha collezionato circa 25 presenze in Lega Pro.



Il Gubbio cha ceduto a titolo definitivo il calciatore Jerry Mbakogu alla S. Triestina. Dal Siena arriva in prestito Davide Arras, 25 anni il prossimo 2 aprile, di ruolo attaccante, è un nuovo calciatore del Gubbio. La formula è del prestito con diritto di riscatto.