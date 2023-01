Rimini Calcio, primo hurrà del 2023: Alessandria battuta 1-0

Sport

Rimini

| 20:28 - 31 Gennaio 2023

Per Panelli un'ottima prestazione al Moccagatta di Alessandria ALTARIMINI.



Prima vittoria del 2023 del Rimini, che espugna di misura (0-1) il Moccagatta di Alessandria. Partenza sprint dei biancorossi, aggressivi in pressing e subito a segno al 5' con Delcarro, servito da un cross di Laverone. Santini è indemoniato e un minuto dopo si guadagna il rigore del possibile raddoppio, ma il tiro è bloccato da Marietta. È un buon Rimini che progressivamente inizia però a concedere qualche spazio di troppo all'Alessandria, che preme sull'asse Lamesta-Martignago. Zaccagno rimane comunque inoperoso. Nella ripresa Gaburro cambia volto prima alla mediana e poi all'attacco, il Rimini perde brillantezza, ma non compattezza: Rebuffi si gioca la carta Cori e nel finale tenta l'assalto all'arma bianca con Sylla e il 4-2-4, tuttavia la difesa del biancorossa concede solo un tentativo a Gazoul, fermato però dal solito Zaccagno. I biancorossi possono finalmente festeggiare una vittoria, che mancava dal 17 dicembre scorso.



PAGELLE



ZACCAGNO 6.5: nel primo tempo Martignago gli sporca i guanti una volta, parata facile. Nella ripresa altra parata facile su Galeandro e alcune uscite aeree sicure. Nel recupero si fa trovare pronto sul tiro di Ghazoul.

LAVERONE 6.5: incoraggianti segnali di ripresa. Pennella il cross per il vantaggio di Delcarro, sforna un altro cross insidioso, rasoterra, con il decisivo salvataggio di Sabbione.

PANELLI 7: copre bene le spalle a Laverone. Gioca con autorevolezza e salva una situazione pericolosissima sotto porta al 75'. Nel finale giganteggia da ultimo uomo.

ALLIEVI 6.5: sale per prendere Galeandro e i duelli ad alta quota lo vedono vincitore. Bravo anche in anticipo su Lamesta.

REGINI 6: l'Alessandria spinge molto dalle sue parti, creando gli unici pericoli. Sale di tono nella ripresa, che condisce con una bella e decisiva chiusura sul frizzante Lamesta.

DELCARRO 7: con un perfetto "terzo tempo" sblocca il risultato, confermando il feeling con il gol. Nella buona partenza del Rimini c'è anche il suo incisivo pressing alto. Poi alza bandiera bianca per infortunio (BIONDI 5.5: nella ripresa interessante un dai e vai con Laverone, l'assist per Santini non viene sfruttato dal bomber che si fa respingere il tiro. Per il resto non convince particolarmente: non ha la fisicità di Delcarro, però...potrebbe fare di più)

PASA 6: non particolarmente appariscente, ma oggi il Rimini è parso più compatto e ordinato e l'ex Pordenone ha fatto il suo ostruendo le linee di gioco all'esperto regista avversario Guidetti (TANASA 5.5: entra e perde un pallone sanguinoso, per sua fortuna Zaccagno esce benissimo sul cross di Galeandro).

ROSSETTI MATTEO 6: un salvataggio decisivo su Martignago, una partita generosa in pressing e qualche affanno attestato da un paio di falli, il secondo gli costa il cartellino giallo. E Gaburro gli risparmia la difesa (TONELLI 6: poca qualità in fase di costruzione, ma tanta applicazione sul pressing al portatore di palla avversario).

ROSSETTI MATTIA 6.5: una piacevole sorpresa. Si mette al servizio della squadra, partecipando attivamente alla manovra e lavorando tanti palloni per gli inserimenti dei compagni, in particolare Laverone. (GABBIANELLI 5.5: le sue capacità di palleggio e verticalizzazione sarebbero fondamentali per gestire al meglio l'ultima mezz'ora e cercare la ripartenza "spacca partita", però questa volta non incide come vorrebbe. Si applica in fase di non possesso, ma proprio al 90' da un suo fallo nasce una punizione pericolosa per l'Alessandria).

SANTINI 6.5: peccato per il rigore sbagliato, che avrebbe coronato la solita prestazione generosa. In particolar modo nel primo tempo fa venire il mal di testa a Rota. Un po' stanco nel finale, arretra e continua a lottare su ogni pallone.

VANO 6: duello ad alte quote con Chiecchi, con un pizzico di nostalgia ripensando ai tempi in cui i due, con le maglie di Carpi e Imolese, erano tra i top della categoria (MENCAGLI 5.5: il Rimini poco dopo il suo ingresso campo si rintana dietro per difendere il vantaggio. C'è poca gloria per il bomber della promozione).

All. GABURRO 6: giusto togliere Matteo Rossetti (rischiava il giallo), forse prematura la sostituzione di Mattia Rossetti (ma sabato si rigioca ed è giusto dosare le energie). C'è da dire che quasi tutti i subentrati hanno faticato. Comunque il Rimini nelle ultime tre gare ha mostrato, seppure a sprazzi, la versione brillante di inizio stagione e questa volta è riuscito a portare a casa i tre punti. Finale di sofferenza pura: va bene così. L'importante era risollevare classifica e morale.



Alessandria - Rimini 0-1



ALESSANDRIA (4-2-3-1): Marietta 6 - Rota 5 (60' Nunzella 6), Checchi 6, Sabbione 5.5, Baldi 6 - Nichetti 6, Guidetti 5.5 (80' Gazoul 6) - Lamesta 6.5 (80' Sylla s.v.), Galeandro 5.5, Ghiozzi 5 (46' Lombardi 5.5) - Martignago 5.5 (60' Cori 5.5).

In panchina: Liverani, Dyzeni; Cocino, Sini; Pellitteri, Ventre, Morando.

Allenatore: Rebuffi 5.



RIMINI (4-3-2-1): Zaccagno 6.5 - Laverone 6.5, Panelli 7, Allievi 6.5, Regini 6 - Delcarro 7 (37' Biondi 5.5), Pasa 6 (68' Tanasa 5.5), Matteo Rossetti 6 (46' Tonelli 6) - Mattia Rossetti 6.5 (61' Gabbianelli 5.5) Santini 6.5 - Vano 6 (61' Mencagli 5.5).

In panchina: Galeotti; Pietrangeli, Gigli, Haveri; Accursi.

All. Gaburro 6.



ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino.

RETI: 5' Delcarro

AMMONITI: Sabbione, Rossetti Matteo, Rota, Mencagli, Lombardi.

NOTE: angoli 5-2. Recupero 2' pt e 3' st.