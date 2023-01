Accoltellato dal vicino a Villa Verucchio: 'Nessuna bestemmia, gesto senza motivo'

Cronaca

VillaVerucchio

| 19:11 - 31 Gennaio 2023



È indagato per lesioni e porto di oggetti atti ad offendere il 31enne di Villa Verucchio che venerdì 20 gennaio ha accoltellato il vicino di casa, un 41enne. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, quest'ultimo stava cenando con la famiglia, quando il vicino ha suonato il campanello, per poi aggredirlo con tre coltellate. Il 41enne, ferito al mento dal primo fendente, si è difeso con il braccio, subendo gli altri due colpi, per poi fuggire all'interno del proprio appartamento, venendo inseguito e raggiunto da una quarta coltellate alla schiena. A quel punto le urla dei familiari hanno allontanato l'aggressore.



Il 41enne è stato medicato in ospedale a Rimini e le ferite cucite con punti di sutura. L'uomo e la famiglia sono ancora sotto shock per quanto accaduto: ancora ignoto il movente. La famiglia ha dato mandato all'avvocato Davide Grassi, che precisa: "Nessuna bestemmia (secondo una prima ricostruzione, il 31enne aveva aggredito il vicino sentendo proferirgli delle parole blasfeme, n.d.r.), il mio assistito è stato aggredito senza motivo, non c'è stato nemmeno un litigio".