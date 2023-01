Razzia di gioielli in un'abitazione, il ladro è accusato anche di un altro furto in negozio

Cronaca

Coriano

| 18:55 - 31 Gennaio 2023

Foto di repertorio.



Ieri pomeriggio (lunedì 30 gennaio) i Carabinieri di Coriano hanno arrestato un cittadino straniero, residente nel riminese, in relazione a due furti, uno compiuto a Villa Verucchio nel maggio 2022, l'altro il 9 dicembre 2022 in un'abitazione di Coriano. Nel primo caso era sparito uno smartphone del valore di 200 euro, mentre nel secondo caso erano stati tre i malviventi entrati in azione: avevano forzato una porta finestra di un appartamento posto al piano terra, rubando gioielli e monili d'oro, bottino del valore di circa 1000 euro. Le indagini dei Carabinieri sono partite dalla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, concentrandosi su un'automobile. Gli inquirenti sono giunti così al nome dell'indagato che è accusato di aver fatto parte della banda dei tre ladri autori del blitz nell'appartamento, ma anche di aver rubato uno smarpthone in un negozio di telefonia, in questo caso con la complicità di una donna, che avrebbe distratto la commessa.