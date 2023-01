Assalto al portavalori dell'ufficio postale: bottino di oltre 80mila euro

Cronaca

| 17:23 - 31 Gennaio 2023

Ufficio postale di Borghi.

Un vero e proprio assalto è andato in scena questa mattina (31 gennaio) intorno alle 8:20 ai danni dell'Ufficio Postale di Borghi: un furgone portavalori che trasportava banconote per un valore di circa 80mila euro è stato letteralmente svaligiato da ignoti malviventi. Sull'episodio stanno indagando i Carabinieri di Cesenatico e di Sogliano al Rubicone. Sui fatti sono intervenuti le organizzazioni sindacali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl Romagna e Uiltucs-Uil:



"Essendo venuti a conoscenza del grave episodio accaduto questa mattina presso le Poste di Borghi, dove un lavoratore conduceva da solo il furgone portavalori rapinato, esprimiamo grande preoccupazione e solidarietà al lavoratore e alla sua famiglia".

"Il fatto di questa mattina - si legge nel comunicato stampa - dimostra ancora una volta il rilievo del ruolo svolto dagli addetti, spesso non considerato con la dovuta importanza, che per garantire servizi indispensabili per tutta la collettività rischiano la propria vita quotidianamente.

Per di più il fatto accade in un momento in cui gli addetti del settore non vedono aumenti in busta paga dal 2016 a causa del mancato rinnovo del contratto nazionale ancora in discussione; situazione aggravata negli ultimi tempi anche dall’inarrestabile inflazione, e dall’aumento dei costi energetici.

Facciamo notare che della sicurezza se ne parla in pubblico solo in caso di eventi criminali mentre per il resto del tempo nessuno ricorda la pericolosità di questo lavoro; la responsabilità e il coraggio necessari a svolgere un servizio alla collettività poco considerato. Auspichiamo - concludono Ana Laura Cisneros di Filcams Cigl, Michele Dall'Ara di Fisascat Cisl e Martina Zignani di Uiltucs - che questi episodi vengano presi in carico con particolare attenzione dalle autorità locali e che si svolgano le dovute verifiche anche per attestare le idoneità dei mezzi a disposizione, non escludendo di attivarsi a livello istituzionale per alzare l’attenzione sulla salute e la sicurezza di tutti gli addetti del settore".