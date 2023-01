Calcio, Garden: hurrà per Under 16 a Forlì e Under 14 nel derby con la Stella

Sport

Rimini

| 16:29 - 31 Gennaio 2023

L'Attività di Base in festa e (gallery) i tifosi dell'Under 16 in tribuna.

L’attività della sezione calcio del Garden ha ripreso a pieno regime.



AGONISTICA

Nel campionato interprovinciale Under 16 successo della squadra di Paolo Zani che sconfigge a domicilio il Cava Forlì per 1-0. Partita ben giocata contro un avversario che all’andata aveva in seria difficoltà il Garden. Il successo permette di mantenere una buona posizione di classifica per cercare di raggiungere il secondo posto che consentirebbe il passaggio al turno successivo. Nel prossimo turno - sabato in anticipo - sul sintetico di Gatteo match contro il Villa Verucchio.

Doppio appuntamento per la formazione Under 14 provinciale allenata da Andrea Pagliarani. Nel recupero contro il Bellaria sconfitta per 4-1 con primo tempo terminato 0-0 in cui il Garden si fa preferire sul piano del gioco e delle occasioni. Nella ripresa il Bellaria cambia decisamente marcia e conferma la sua superiorità mostrata anche nella sfida dell’andata. Il riscatto arriva nel derby contro la Stella per 1-0 con un efficace prestazione sul piano tecnico e del carattere bissando così il successo nella sfida di andata. Nel prossimo turno gara interna sabato a Torre Pedrera contro il Pietracuta.



ATTIVITA’ DI BASE

Sono stati pubblicati i gironi che vedranno impegnate le dieci squadre del Garden delle annate dal 2010 al 2016. In attesa dei calendari, si stanno giocando delle amichevoli e si sta preparando il calendario dei tornei che da aprile a giugno impegneranno le squadre in attività in provincia e fuori.



TERZA CATEGORIA

La sosta ha rotto il ritmo del Garden che alla ripresa del campionato è stato battuto in casa contro il Mulazzano per 0-1 interrompendo la lunga striscia positiva. Prestazione sottotono della squadra di Pasquale Martino priva di tre pedine (Benedetti, Giulietti e Berardi) e che comunque ha creato delle occasioni da gol. Per fortuna la leader Gemmano è stata fermata sul 2-2 dal Montescudo, penultimo della classe, per cui il Garden è ora a -2 dalla vetta. Nel prossimo turno –sabato – trasferta insidiosa contro l’Athletic Villaggio che insegue ad un solo punto mentre il Gemmano ospita la Montefiorese. Il tecnico conta di recuperare almeno Giulietti.