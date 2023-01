Futsal RSM: la Folgore non sbaglia, risorge il Murata. Esulta anche la Virtus

Sport

Rimini

| 16:09 - 31 Gennaio 2023



Quattro vittorie sugli altrettanti incontri che hanno aperto ieri sera la sedicesima giornata di campionato di futsal. Ennesimo successo per la Folgore che ha la meglio nel derby di Serravalle con il Cosmos. La squadra di Max Spada la sblocca nella prima frazione con Matteo Chezzi ma i gialloverdi trovano il pari immediato con Alberto Bologna. Il vantaggio della squadra di Falciano arriva a ridosso della prima frazione con il solito Massimiliano Bernardi che raddoppia poi a metà ripresa. Folgore che poi dilaga andando a segno anche con Mirko Giardi e nuovamente con Chezzi per il definitivo 5-1.

Vittoria importante anche per la Virtus che grazie ad un ottimo Paolo Casadei sale al quarto posto, in attesa dello scontro diretto di questa sera tra Tre Fiori e La Fiorita. I neroverdi si impongono per 3-1 sulla Libertas grazie ad una tripletta del loro bomber che apre le marcature in avvio. I granata di Penserini trovano il pari con Francesco Rossi ma Casadei prima colpisce nuovamente nella prima frazione poi segna il tris a dieci dal termine.



Torna alla vittoria anche il Pennarossa che riscatta al meglio la sconfitta subita per 3-0 con la Fiorita nello scorso turno e trova così il quarto successo nelle ultime cinque. I ragazzi di Mattia Casadei si impongono con un secco 5-1 sul Faetano. Biancorossi scatenati in avvio grazie alle reti di Nicolas Gasperoni e Alessandro Podeschi che li portano al riposo sul doppio vantaggio. Nella ripresa il Pennarossa non si ferma ed arrivano anche i gol di Alessandro Ciacci e Manuel Poggiali, prima della timida reazione del Faetano con Matteo Macchia. Naouar poi chiude il discorso nel finale. I biancorossi così salgono all’ottavo posto con 22 punti, fermo nelle retrovie il Faetano alla terz’ultima piazza con 10 punti raccolti.



Successo fondamentale del Murata che dopo il pareggio nello scorso turno con il Cailungo trova tre punti preziosi per il morale e per la classifica. I bianconeri infatti grazie al 2-1 sul San Giovanni salgono al 11esimo posto che attualmente vale i playoff. Il vantaggio del Murata si concretizza in avvio di tempo con Alessandro Conti poi in avvio di ripresa arriva anche il raddoppio a firma Achille Della Valle. Non basta al San Giovanni il gol di Federico Mularoni a tentare di riaprire il match e ad evitare la quarta sconfitta nelle ultime cinque.



La sedicesima giornata si chiude questa sera con i tre posticipi: in campo ad Acquaviva Domagnano-Tre Penne (ore 20:15) e La Fiorita-Tre Fiori (21:45), mentre occhi puntati sulla grande novità della sfida del Multieventi tra Fiorentino e Cailungo (ore 21:30). Sarà la prima assoluta sul parquet del palazzetto di Serravalle per il campionato sammarinese di futsal.