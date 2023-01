Criteria giovanili di salvamento: lo Stadio del Nuoto di Riccione invaso da migliaia di nuotatori

Sport

Riccione

| 15:49 - 31 Gennaio 2023

Salvamento in piscina.

Un evento eccezionale quello dei Criteria Giovanili Primaverili Lifesaving di Nuoto Salvamento per lo Stadio del Nuoto di Riccione: dal 1° al 5 febbraio attesi più di 1.300 atleti da tutta Italia, divisi in 5 categorie (esordienti A, ragazzi, juniores, cadetti, senior) e 89 società rappresentate. I più giovani (esordienti A) sono 281 atleti di 37 società per un totale di 998 presenze gara; gli altri sono 1034 per un totale di 2.659 presenze gara.



Le competizioni di salvamento tornano a Riccione quattro mesi dopo i mondiali Lifesaving in cui L'Italia ha totalizzato 35 medaglie (21 con la nazionale youth e 14 con la nazionale open) e che si sono rivelati un autentico successo sportivo ed organizzativo, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sport Valentina Vezzali, che ha premiato gli azzurri nella giornata conclusiva.



Riccione ancora una volta scelta quale sede ideale per atleti altamente specializzati nella sicurezza della balneazione, per diffondere la cultura dell'acqua come strumento di prevenzione. Criteria Giovanili Primaverili sono gare molto importanti, non solo perché aprono i campionati annuali ma anche per la loro particolarità: nelle diverse giornate si alternano competizioni molto diverse con trasporti, gare con pinne e altre prove che serviranno anche a migliorare i corsi di assistenza bagnanti.



La Federazione Italiana Nuoto ha consentito, nel tempo, una progressiva diminuzione degli incidenti in acqua e delle morti per annegamento, rendendo l'Italia uno dei paesi più sicuri del mondo. L'impegno, la professionalità delle eccellenze impiegate e gli standard qualitativi del percorso formativo, sono ormai riconosciuti anche a livello internazionale e agonistico, rappresentato, quest'ultimo, da Squadre Nazionali, assolute e giovanili, che negli ultimi anni si sono particolarmente distinte ai campionati mondiali ed europei.