I giovani calciatori dell'Academy Cattolica ospiti del Pesaro Calcio a 5

Sport

Cattolica

| 16:30 - 01 Febbraio 2023

Foto di repertorio.



Un pomeriggio speciale per i giovanissimi calciatori dell'Academy Cattolica, che domenica scorsa (29 gennaio) sono stati ospiti dell'Italservice Pesaro Calcio a 5. I "Primi calci" cattolichini hanno affrontato i pari età in una divertente sfida amichevole, poi hanno accompagnato l'ingresso in campo dei calciatori dell'Italservice, impegnati in una gara di campionato. "Divertimento, sorrisi e sano futsal, convivialità e professionalità, questi i punti cardini, un'occasione di crescita e confronto assieme allo staff tecnico pesarese", evidenzia una nota dell'Academy Cattolica.



Il presidente Omar Ibidi, nel ringraziare bambini, genitori e team delle relative società, evidenzia: "C'è stato grande entusiasmo, i bambini sono rimasti positivamente colpiti dal contatto con il pubblico. Hanno vissuto un ambiente diverso". L'Academy Cattolica sta lavorando per una collaborazione con l'Italservice Pesaro, per avvicinare al Futsal i bambini: "Crediamo molto in ciò, il Futsal è una scuola importante per chi si avvicina al calcio dalla giovane età".



L'idea dello speciale pomeriggio è nata al presidente e all'allenatrice Veronica Lisotti: "Abbiamo lanciato una challenge a Natale, i bambini erano invitati a fare foto vicino all'albero di Natale, indossando la divisa del Cattolica. Tra i vari premi abbiamo messo in palio le divise dell'Italservice Pesaro e ringraziamo la società per esserci venuti incontro. Nell'accordo abbiamo pensato anche a questa giornata speciale per i nostri calciatori".