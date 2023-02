Calcio Promozione: Cervia regola il Novafeltria 1-0, decide Sow

Sport

Cervia

| 16:39 - 05 Febbraio 2023

Cervia - Novafeltria 1-0



CERVIA: Moretti, Calandra (22' st Sow), Fusaroli, Muccioli, Krastev, Asturi (35' st Brando), Ambrosini (47' st Stefano), Ferrani, Meoni (13' st Di Gilio), Mancini, Zattini. A disp. Tabolacci, Acquafredda, Valasutean, Godoli, Milandri. All. Ceccarelli.

NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Fabbri (38' st Valdifiori), Amadei, Rinaldi (18' pt Toromani), Castellani, Baldinini, Collini, Radici (26' st Vivo), Alpino (9' st Frihat). A disp. Cappella, Bindi, Cima, Antonini, Giorgini. All. Giorgi.



ARBITRO: Zannoni di Cesena.

RETI: 42' st Sow.

AMMONITI: Baldinini.



CERVIA Un gol di Sow nel finale consente al Cervia di superare di misura il Novafeltria. Nel primo tempo la squadra di Giorgi sfiora il gol al 42': punizione di Baldinini e colpo di testa di Amadei, che da posizione favorevole mette alto. A inizio ripresa Toromani serve Baldinini, il cross trova la deviazione al volo di Alpino, Moretti si opone con il corpo di istinto. Il Cervia sfiora il gol al 69' con un tiro di Sow che colpisce l'esterno della rete. All'87' è ancora Sow a infilare il tap-in vincente, sfruttando un tiro cross velenoso non trattenuto dal portiere Golinucci.