Calcio Eccellenza: Pietracuta corsaro, splendido tris al Diegaro

Pietracuta di San Leo

17:16 - 04 Febbraio 2023

Louati, autore della seconda rete.



Diegaro - Pietracuta 0-3



DIEGARO: Foiera, Panzavolta, Magi (4' st Bartoletti), Pagliarani G. (10' st Pertutti), Lo Russo, Zannoli, Pagliarani F. (16' st Raies), Sankhare, Casalboni, Longobardi (32' st Podo), Morganti (10' st Noschese). A disp. Fabbri G., Siboni, Fofana, Belward. All. Cucchi.

PIETRACUTA: Amici, Fabbri Fe. (40' st Stavola), Pasolini, Fabbri Fr., Lessi, Masini, Fabbri Fi. (20' st Zannoni), Tosi, Fratti, Louati (30' st Bellavista), Faeti (34' st Galli). A disp. Fabbri D., Giacobbi, Giannini, Ndiaye. All. Fregnani.



ARBITRO: Zampa di Cesena

RETI: 32' pt Fi. Fabbri, 40' pt Faeti, 25' st Louati.

AMMONITI: Foiera, Pertutti, Panzavolta, Lo Russo.



DIEGARO Torna a sorridere il Pietracuta, che regola 3-0 il Diegaro, accorciando a quattro punti la distanza in classifica dall'avversario. Sblocca il risultato Filippo Fabbri, servito in profondità da uno splendido filtrante di Louati, il migliore in campo assieme a Faeti. L'ex Sammaurese firma il raddoppio su contropiede a seguito di un calcio d'angolo a favore del Diegaro. Louati serve un altro assist al bacio per Faeti, che dopo un primo tiro respinto dalla difesa, infila imparabilmente Foiera. Al 70' il Pietracuta chiude i conti: Fratti salta in dribbling due avversari e libera Zannoni, il cross trova la deviazione in scivolata di Louati. Da segnalare nel Pietracuta l'ottimo esordio del sammarinese Pasolini, classe 2003 ex Sammaurese.