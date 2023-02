Calcio Eccellenza: Victor San Marino, vittoria nel segno degli ex Rimini. Bentivoglio ko (2-0)

Sport

| 17:00 - 04 Febbraio 2023

Victor San Marino - Bentivoglio 2-0



VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Gramellini, Monaco, Sabba, De Queiroz, Lombardi, Lazzari (14' st Morelli), Santoni (40' st Rivi), Arlotti (30' st Mantovani), Ambrosini (20' st Marra), Stellacci (10' st Mengucci). A disp. Forti, Tosi, Manuelli, Pasquini. All. Cassani.

BENTIVOGLIO: Farinella, Busi (10' st Pressato), Cattabriga, Battaglia, Cipriano, Spadaccino, D'Errico (24' st Fratangelo), Colle (23' st Grimandi), Mura, Bonenti (37' st Tartarelli), Sansonetti. A disp. Cocchi, Bonandin, Lorenzano, Pigaiani, Guzzinati. All. Galletti.



ARBITRO: Arienti di Cesena.

RETI: 10' pt Ambrosini, 24' pt Arlotti

AMMONITI: Lazzari, D'Errico.



ACQUAVIVA Un autorevole Victor San Marino regola con due reti nel primo tempo il Bentivoglio. Al 10', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Ambrosini calcia dal limite dell'area e infila l'angolino. Il raddoppio arriva al 24': Stellacci lancia Arlotti, che in slalom salta anche il portiere in uscita e deposita in rete. Altre occasioni per la Victor con Stellacci, Arlotti e Santoni. Nella ripresa al 47' Ambrosini impegna Farinella, bravo ad alzare sopra la traversa. All'attaccante ex Rimini viene annullato il gol della doppietta al 60', mentre poco dopo Marra si invola in contropiede e serve Santoni, il tiro è respinto dal palo. Nel complesso il Victor San Marino ha tenuto in mano il pallino del gioco, mentre gli ospiti si sono resi pericolosi solo con un paio di tentativi da fuori area, in particolare con una conclusione in acrobazia di Bonenti terminata fuori area.