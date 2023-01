Tanta partecipazione all'incontro sulle truffe all'auditorium di Confcommercio

Attualità

14:39 - 31 Gennaio 2023

I relatori.



Auditorium di Confcommercio gremito questa mattina (martedì 31 gennaio) per l’incontro informativo “Truffe ai cittadini, come evitarle” organizzato dall’associazione 50&Più Enasco con la collaborazione di Confcommercio della provincia di Rimini e il supporto della Polizia di Stato.



Il primo dirigente della Divisione Anticrimine, dottor Pietro Scroccarello e la collega Rosanna Grano hanno illustrato alla platea gli innumerevoli tipi di truffe che vengono perpetrate ai danni dei cittadini, prendendo di mira soprattutto i più fragili tra cui gli anziani. Conoscere i raggiri dei malviventi su internet, al telefono, durante la guida, nei punti di sosta e addirittura tra le mura domestiche permetterà tramite i consigli della Polizia di essere più attenti e di poter prevenire le truffe.



“Abbiamo ritenuto di organizzare questo incontro aperto a tutti per aiutare i cittadini a tutelarsi da un reato odioso e subdolo come la frutta, che si basa principalmente sulla fiducia delle persone – spiega il presidente di 50%Più Enasco, Gaetano Callà - e ringraziamo il Questore di Rimini per avere messo a disposizione della nostra platea uomini e donne dell’Anticrimine per parlare insieme di truffe: abbiamo ricevuto molti consigli e siamo certi che potranno essere utili a tutti noi per prestare maggiore attenzione nei gesti quotidiani e a non cadere nelle trappole che i disonesti sono sempre pronti a tenderci”.



“È stato un incontro molto interessante e, come abbiamo visto, molto gradito alle persone intervenute che hanno partecipato facendo domande e togliendosi i dubbi grazie alle spiegazioni semplici che ci ha saputo dare il dottor Scroccarello e la collega Grano della Polizia Antricrimine – dice il presidente di Confcommercio, Gianni Indino -. Dopo questo incontro informativo ci sentiamo tutti meno soli e più consapevoli dei comportamenti da adottare davanti ad eventuali tentativi di truffe. 50&Più Enasco ne sta mettendo in calendario altri, anche sotto forma di corsi, per dotare anche chi ha terminato l’attività lavorativa di avere le giuste competenze, ad esempio per operare su internet senza problemi ed essere più autonomo nella vita di oggi”.