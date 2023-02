Rimini, c'è il Gubbio del gioiello Arena: gli eugubini in crisi profonda

Sport

Rimini

14:58 - 01 Febbraio 2023

Il presidente del Gubbio Notari (a sinistra) e l'allenatore Braglia.



Cinque sconfitte nelle ultime sei partite hanno fatto scivolare il Gubbio lontano dai primi posti della classifica. La squadra eugubina, prossima avversaria del Rimini al Neri (sabato 4 febbraio alle 17.30), non poteva rivaleggiare con le tre big, ma indubbiamente in via Parruccini c'era volontà di tentare il colpo grosso, come testimoniava la scelta di Piero Braglia, un "califfo" della categoria, come allenatore. A fine stagione dunque c'è il rischio che il bilancio complessivo sia negativo. Si vedrà. Comunque vada, una nota positiva c'è: Alessandro Arena, talentuoso attaccante esterno classe 2000, cresciuto nel vivaio del Catania, sei reti e sette assist in questa prima parte di stagione. Già in questa sessione invernale di mercato è stata respinta al mittente un'offerta del Venezia. Ha lasciato invece Gubbio Jerry Mbakogu, dal quale ci si attendeva un rendimento decisamente migliore. Al suo posto ecco Davide Arras, 25 anni, in prestito dal Siena. Arras contende a Vazquez il posto da centravanti, a fianco di Arena, nel 3-5-2 di Braglia. Artistico è stato invece restituito al Parma con sei mesi di anticipo, lasciando a un altro under, Di Stefano, il ruolo di quarta punta dell'organico rossoblu.



Dal mercato è arrivato un altro difensore under, dopo Portanova e Bonini, ingaggiati in estate: il 2001 scuola Fiorentina Dutu, rivelazione un anno fa al Montevarchi, nella prima parte di stagione in forza alla Reggina di Filippo Inzaghi. Un'alternativa in più per la difesa a tre che annovera i già sopracitati under Portanova e Bonini e capitan Signorini, ex Rimini. A centrocampo per la fascia sinistra è stato ingaggiato dal Foggia Giuseppe Nicolao, a destra le opzioni sono Corsinelli e Morelli, al centro Braglia può aggiungere l'ex Crotone Spina e trasformare il 3-5-2 in un 3-4-1-2.



