Dà di matto sull'autobus e aggredisce la Polizia: fermato con lo spray al peperoncino

| 14:09 - 31 Gennaio 2023

Foto di repertorio.



Semina lo scompiglio sull'autobus, poi aggredisce un poliziotto: un uomo di nazionalità italiana è stato così arrestato a Rimini, ieri (lunedì 30 gennaio) intorno alle 12, per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.



L'intervento della Polizia è avvenuto all'altezza della fermata dell'autobus in via Roma: a dare l'allarme il controllore, vittima dell'atteggiamento minaccioso e molesto dell'uomo. Quest'ultimo, alla vista degli agenti, ha dato in escandescenze: è stato portato fuori

dall'autobus, ma una volta in strada, ha iniziato a pronunciare parole senza senso, prima di aggredire un poliziotto, facendolo cadere a terra e procurandogli lievi lesioni. L'agente è stato costretto a utilizzare lo spray al peperoncino per bloccarlo.



L'arrestato, al termine del processo per direttissima, è stato sottoposto all'obbligo di firma e risulta indagato anche per minacce gravi, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e interruzione di pubblico servizio.