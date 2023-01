La movida riccionese costa cara a 14 automobilisti: patenti ritirate per alcol e stupefacenti

Attualità

Riccione

| 13:49 - 31 Gennaio 2023

Foto di repertorio.

Nel fine settimana la Polizia Stradale ha effettuato i consueti controlli sulle strade della movida riccionese, fermando 126 veicoli: 11 gli automobilisti risultati positivi all'alcoltest, tra cui una 45enne con un tasso alcolemico di 2,39 g/l. Oltre a lei, cinque con un tasso superiore agli 0,8 g/l, segnalati quindi in Procura per la denuncia alla guida in stato di ebbrezza. Quattordici le patenti ritirate: tre a giovani che si sono messi al volante dopo aver consumato degli stupefacenti.



"Con il solo obiettivo comune di elevare gli standard di sicurezza stradale, i servizi mirati della Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato, proseguiranno anche con operazioni congiunte unitamente ad altre forze dell’ordine e coordinate dal Centro Operativo della Polizia Stradale per l’Emilia Romagna", si legge in una nota della Questura di Rimini.