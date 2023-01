Santarcangelo, torna il Carnevale in piazza dopo due anni di stop

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:47 - 31 Gennaio 2023

Carnevale a Santarcangelo ARCHIVIO.





Cresce l’attesa per il Carnevale di Santarcangelo, che domenica 19 febbraio tornerà a colorare le strade del centro città: mentre proseguono i preparativi in vista dell’evento, gli organizzatori anticipano i primi dettagli sul percorso del corteo e il programma della manifestazione.



La sfilata dei carri allegorici, il cui numero è attualmente in corso di definizione, partirà alle ore 14,30 da via Montevecchi, per poi proseguire in via Cavour, Molari, piazza Ganganelli e via di piazza Marini, un circuito ad anello che sarà percorso per tre volte.



Trattandosi di un itinerario collocato per lo più all’interno della zona a traffico limitato, sono previste soltanto lievi modifiche alla viabilità, che interesseranno le vie Costa e Montevecchi, via e piazza Marini, così da ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Tutti i dettagli, comprese le aree di sosta disponibili, a cominciare dal parcheggio Francolini, saranno riportati nell’apposita ordinanza attualmente in corso di definizione.



Il comitato che organizza la manifestazione, composto da Pro Loco, Città Viva e GM Consulting, con il patrocinio e il supporto dell’amministrazione comunale rende inoltre noto che oltre ai carri allegorici, il programma della giornata prevede anche sfilate a tema, animazione per i più piccoli con truccabimbi e la tradizionale lotteria istantanea.



Da sottolineare, infine, la dedica della manifestazione al pittore Pino Boschetti, scomparso lo scorso ottobre: nel manifesto dell’iniziativa, diffuso nei giorni scorsi, campeggia infatti la riproduzione del dipinto “Arlecchino con violino”, realizzato dall’artista santarcangiolese nel 2001.