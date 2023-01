A Verucchio nuovo ufficio postale, aperto 24 ore su 24 con sportello Atm

Attualità

Verucchio

| 12:25 - 31 Gennaio 2023

Il convegno Poste Italiane a Roma.

Nuovi servizi per attrarre giovani famiglie che volessero scegliere l’entroterra e frenare lo spopolamento dei piccoli Comuni. E’ in questa ottica che, nella costante interlocuzione con Poste Italiane, il Comune di Verucchio negli ultimi anni ha più volte “suggerito all’azienda spazi più ampi e sicuri in cui trasferire l’attività visto che l’attuale non ha sale d’attesa e costringe l’utenza ad aspettare il proprio turno in strada e nei mesi invernali al freddo e sotto la pioggia”. Una sollecitazione accolta da Poste Italiane, che in settimana dovrebbe aprire il cantiere per la trasformazione dell’ex Barcaccia che affaccia con ben tre vetrine su Piazza Malatesta e che, nelle intenzioni, da aprile ospiterà un nuovo sportello multifunzione che vedrà una grossa implementazione dei servizi.



“Ringraziamo l’azienda per l’attenzione e la sensibilità dimostrata nei confronti delle esigenze del capoluogo e delle istanze di cui ci siamo fatti portavoce: è stato infatti accolto il nostro suggerimento di trasferire l’ufficio in un luogo più ampio e sicuro dall’attuale e Poste Spa si è accordata con un privato titolare di un bel locale nel cuore della piazza e ci ha annunciato la riapertura dell’ufficio sei giorni alla settimana a partire da lunedì 13 febbraio” commenta la sindaca Stefania Sabba, che lunedì è stata fra le prime cittadine e i primi cittadini protagonisti a Roma della presentazione del Progetto Polis finanziato con un miliardo e 200 milioni di euro dal governo Draghi e dedicato ai 6933 Comuni con meno di 15000 abitanti, dotati di almeno un Ufficio Postale, “perché possano fruire agevolmente di tutti i servizi pubblici attraverso un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane, i cui operatori, appositamente formati per questo, contribuiranno attivamente ad accompagnare la popolazione in digital divide verso l’abilitazione e la fruizione dei servizi in modalità digitale”.





“Siamo fra le poche realtà dell’entroterra in controtendenza e con una popolazione in crescita, ma è vitale cercare di mantenere e se possibile implementare i servizi. Soprattutto nel centro storico, che ha perso l’unico sportello bancario. Proprio per tale ragione abbiamo investito nella riqualificazione di Piazza Malatesta con sedute e fioriere e teniamo contatti costanti con la Regione per la farmacia. Senza dimenticare la riqualificazione della Sala Magnani, ora attrezzata per mostre di un certo livello, e la prossima apertura della Pinacoteca per cui abbiamo già conferito un incarico ad hoc sull’allestimento a un noto esponente della cultura locale.



Quanto presentatoci nella Capitale è fondamentale in tale ottica e lo ribadisce anche la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella” prosegue Sabba, facendosi portavoce con la comunità delle novità in arrivo: “L'Ufficio Postale diventerà un hub per servizi fisici e digitali con l’introduzione di nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire, 24 ore su 24, una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi. E’ prevista infatti l’installazione di postazioni self-service per la fruizione di servizi di pubblica utilità, ATM evoluti per l’erogazione di servizi al cittadino, locker per la fruizione h24 di servizi di corrispondenza e pacchi, eCommerce e altri servizi di pubblica utilità e vetrine digitali interattive per la comunicazione con i cittadini. Il Progetto prevede inoltre la realizzazione di interventi improntati alla sostenibilità ambientale e alla crescita sociale delle comunità. In particolare saranno installate colonnine per la ricarica di veicoli elettrici a disposizione delle comunità locali, impianti fotovoltaici, sistemi di smart building e sensori di monitoraggio ambientale: saranno infine allestiti spazi esterni attrezzati per accogliere iniziative culturali, di salute e benessere”.