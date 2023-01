A Rimini c’è tempo fino al 10 febbraio per candidarsi al Servizio Civile Universale

Attualità

Rimini

| 11:42 - 31 Gennaio 2023

Servizio civile universale.

Il 10 febbraio 2023 alle ore 14:00 termina la possibilità di partecipare al nuovo Bando per il Servizio Civile Universale.

Assistenza, educazione e promozione culturale, beni culturali, patrimonio ambientale: sono queste le quattro macrocategorie all’interno delle quali si articolo i diversi progetti del Servizio Civile, un’esperienza di crescita e di formazione, rivolta a ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni, per arricchirsi a livello civico e professionale, nonché per scoprire più a fondo i bisogni del territorio dove si opera e per confrontarsi con altri coetanei.

I posti disponibili a livello provinciale sono 360, e vedono coinvolte numerose realtà del Comune di Rimini e in generale della Provincia, con progetti concernenti, ad esempio, la difesa dei diritti, la tutela ambientale, lo sport e la promozione delle arti e della cultura



Tra le tante opportunità messe a disposizione da Arci Servizio Civile sul territorio della provincia di Rimini segnaliamo il progetto “biblioteche spazi di democrazia” in cui i ragazzi in servizio civile saranno impegnati a valorizzare le biblioteche come spazio di socializzazione, democrazia e confronto, a stimolare l’interesse per la lettura da parte dei giovani, far conoscere la molteplicità di servizi offerti dalle biblioteche, supportare nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Presso la Biblioteca Gambalunga ci sono 2 posti disponibili.



Possono presentare domanda i cittadini italiani, di Paesi dell’UE e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18° e non superato il 28° anno di età (28 anni e 364 giorni). Oltre a loro, le porte sono aperte anche per i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, nel corso del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 o legate alla sicurezza di alcuni Paesi esteri di destinazione, abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato interrotto dall’ente.



Durata e compenso I progetti SCU possono avere una durata flessibile tra gli 8 e i 12 mesi e prevedono un impegno non inferiore alle 25 ore settimanali, oppure un monte ore di 1.145 ore per i 12 mesi. Le specifiche sono indicate nei singoli progetti. Ai partecipanti spetta un assegno mensile di € 444,30.



Presentazione della domanda La candidatura può essere presentata per un unico progetto e per un’unica sede. Prima di presentare la domanda, è importante scegliere il proprio progetto orientandosi in base alle proprie preferenze, conoscenze e idoneità, contattando gli enti e visionando i loro siti, consultando le schede riassuntive dei progetti sul sito: www.copresc.rimini.it Presso lo sportello del Co.Pr.E.S.C. di Rimini, su appuntamento, è attivo un servizio di supporto e orientamento. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 10 febbraio 2023.



Come candidarsi La domanda di Servizio Civile può essere presentata esclusivamente online, attraverso il sito www.domandaonline.serviziocivile.it Come accedere: - I cittadini italiani possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (per info: https://spid.gov.it) - I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.



Misure aggiuntive Alcuni progetti possono avere una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (in particolare con disabilità, bassa scolarizzazione o difficoltà economiche); altri, tra quelli da realizzarsi in Italia, prevedono un periodo di tutoraggio o un periodo da uno a tre mesi in un paese dell’Unione Europea.