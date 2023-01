A gennaio luce e gas in calo: significativi risparmi del 30-40%

Attualità

Rimini

| 11:38 - 31 Gennaio 2023

SGR luce e gas.

Le tariffe di luce e gas del mese di gennaio 2023 saranno inferiori del 30-40% rispetto a dicembre 2022. A determinare il calo, sono recenti evoluzioni del mercato e SGR Luce e Gas si impegna a trasmetterne immediatamente i benefici alla propria clientela.

Secondo le stime, un cliente che consuma 1.000 m3 di gas all'anno potrebbe risparmiare in bolletta fino a 500 euro, equivalente a circa il 40% in meno rispetto alla spesa sostenuta nel 2022. Una condizione che riguarda anche i consumi di energia elettrica, visto che almeno il 60% viene prodotta da centrali alimentate a gas. Una diminuzione del 40% dei costi per l’energia elettrica, per un cliente che consuma annualmente 2.700 kWh, corrisponde così al risparmio di ulteriori 400 euro. È altresì positivo che la discesa delle quotazioni del gas giunga quando i consumi domestici raggiungono il picco stagionale e hanno il massimo impatto sul bilancio domestico.



Le cause di questa significativa riduzione dei prezzi delle materie prime sono molteplici e includono fattori climatici e geopolitici: temperature stagionali al di sopra della media, stabilità del nucleare francese e crescente produzione di energia eolica in Nord Europa, in particolare in Germania.



Tutti i clienti che hanno un'offerta indicizzata potranno beneficiare pienamente di questi risparmi, che verranno applicati automaticamente in bolletta. Non sarà quindi necessario compiere alcuna azione.



Per semplificare ulteriormente la gestione delle forniture, SGR Luce e Gas presenterà a breve la nuova versione del portale MySGR, che permetterà di visualizzare i consumi in modo ancora più semplice, effettuare pagamenti, ricevere notifiche e fare segnalazioni in caso di necessità.



MySGR offrirà anche diverse funzionalità legate al risparmio energetico, come la possibilità di evidenziare i propri consumi in modo dettagliato e ricevere consigli per ridurre i costi energetici. In questo modo, i clienti verranno supportati nell'adozione di comportamenti virtuosi e nell'implementazione di pratiche sostenibili, al fine di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale e al risparmio economico.



Per Lorenzo Pastesini - Direttore Commerciale di SGR Luce e Gas - “Le iniziative intraprese, insieme alla riduzione delle tariffe, contribuiranno a renderci sempre più competitivi sul mercato, offrendo un servizio di qualità superiore, non solo in termini di efficienza ed efficacia, ma anche di risparmio generale sui costi energetici. Quello con i nostri clienti è un rapporto fiduciario che ci assegna il compito di occuparci delle loro forniture energetiche alle migliori condizioni. Con il nuovo brand 'SGR Efficienza Energetica' stiamo lavorando per aiutarli a ottimizzare consumi e ridurre sprechi, sia in ambito domestico che aziendale”.



Infine, resta inalterato il servizio offerto da SGR Luce e Gas tramite gli sportelli sul territorio e il numero verde per l’assistenza telefonica, sempre a disposizione per fornire chiarimenti, rispondere a qualsiasi domanda garantendo ai clienti la possibilità di confrontare le tariffe e assicurando sicurezza e trasparenza nella scelta della più adatta alle loro esigenze.