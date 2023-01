Giovedì a Roma il 2° ‘Focus delle Città balneari italiane’: presenti Riccione e Cattolica

Attualità

| 11:27 - 31 Gennaio 2023

G 20 Città balneari.

Giovedì mattina, 2 febbraio, i Ministri Daniela Santanchè e Nello Musumeci, dieci parlamentari, i responsabili del settore turismo di tutti i partiti, il CEO di ENIT Ivana Jelinic, e i presidenti delle associazioni nazionali e regionali del settore, si confronteranno con i 20 Sindaci del G20Spiagge, il network delle maggiori località balneari italiane.

Moderato dal giornalista David Parenzo, il 2° “Focus delle Città balneari italiane” permetterà un confronto che sarà decisivo per le sorti delle politiche turistiche balneari del Paese. Alle 10.30 nella sala Capranichetta in Piazza Montecitorio, alla presenza di due anime dello Stato, parlamentari e sindaci, dovrebbe compiere un decisivo passo in avanti verso la definizione dello “Status di città balneare”. I maggiori centri turistici italiani sul mare, maggiori per numero di presenze e di Pil complessivo, non posseggono una legge quadro che consenta loro di affrontare i deficit amministrativi dati dal condurre città che, nel corso dell’estate, passano da diecimila abitanti a duecentomila. Sì, e con gli stessi fondi, lo stesso personale e le stesse procedure.



L’esigenza dei sindaci è chiara e tutti concordano sulla necessità di superare norme che, di fatto, impediscono un buon governo della cosa pubblica utile sia allo sviluppo turistico che alla sostenibilità degli ambienti rivieraschi. La costante operatività del network ha fatto sì che progetti e proposte si siano trasformati in un solido accordo tra le diverse anime delle amministrazioni balneari italiane. La trasversalità del percorso del G20Spiagge è un valore aggiunto, utilizzato oggi per raggiungere un obiettivo fondamentale. L’esperienza dei primi cittadini, sviluppata su tutto il territorio costiero nazionale, aiuta l’affermazione del sistema turistico tenendo conto dei bisogni dei residenti nelle proprie comunità. L’incontro si annuncia decisivo. Sarà un appuntamento all’insegna del pragmatismo e della ricerca di soluzione utili, condivise e praticabili in tempi ristretti.



I comuni del G20Spiagge da soli attraggono 70 milioni di presenze turistiche, il 16% delle presenze turistiche complessive in Italia.



Fanno parte del G20S: Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Forio, Grado, Ischia, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste.