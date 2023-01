Danza, a febbraio a Riccione Super Coppa e Campionati paralimpici

Eventi

31 Gennaio 2023

Super coppa di danza.

A Riccione dal 10 al 12 febbraio il Play Hall diventa la casa della danza sportiva con la Super Coppa Senior e Campionati Italiani Assoluti settore paralimpico. E la città, che conta una ventina di alberghi convenzionati, attende migliaia di presenze. La Fids- Federazione italiana danza sportiva, infatti, ancora una volta ha scelto la Perla verde per due appuntamenti, dopo gli Assoluti di gennaio.



Per la Super Coppa le coppie si cimenteranno nelle discipline danze standard, combinata 10 danze, combinata caraibica, danze latine, boogie woogie. Il 12 febbraio, invece, è la volta degli Assoluti Wheelchair - per le danze standard, danze latino americane, freestyle e conventional - nei quali si qualificheranno i prossimi rappresentanti all'interno delle diverse competizioni a titolo internazionale. Attraverso le esibizioni degli atleti, sport, arte, cultura e divertimento, sottolinea il Comune, "si fondono in un mix unico per raccontare emozioni, coinvolgere gli spettatori, condividere con il pubblico valori importanti".

L'evento è a cura di Federdanza e ha il patrocinio del Comune.

Per informazioni: www.federdanza.it.