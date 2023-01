Abbandono di rifiuti, fioccano le multe della Forestale: sanzioni per 11mila euro

Cronaca

Rimini

| 10:08 - 31 Gennaio 2023

Abbandono di rifiuti.

Lotta all’abbandono dei rifiuti da parte del Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini, attraverso i sette Reparti CC Forestale dislocati sul territorio. Controlli anche sullo smaltimento delle apparecchiature Raee.



Durante il corrente mese di gennaio sono stati garantiti un totale di 111 controlli, nell’ambito dei quali 50 sono stati sia i veicoli, quanto le persone controllate. Tra queste 11 sono state sanzionate per il mancato rispetto delle norme inerenti la non corretta gestione dei rifiuti, generando 10 sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 11mila euro. Le principali infrazioni sono state riscontrate nei comuni di Rimini, Santarcangelo di Romagna, Saludecio, Coriano, Novafeltria, S. Agata Feltria e Montecopiolo ed hanno riguardato essenzialmente la non corretta bonifica dei siti inquinati, l’abbandono di veicoli fuori uso, il trasporto di rifiuti in assenza del prescritto Fir (Formulario Identificativo Rifiuti), il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti speciali in assenza delle previste autorizzazioni, nonché l’illecito smaltimento degli stessi.



Si ricorda che il Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 152/2006) prevede pesanti sanzioni amministrative e penali per condotte che possano mettere a rischio la matrice ambientale e la salute dei cittadini.