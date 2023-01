Picchiano il cane e finiscono nei guai: denunciati marito e moglie. Un video riprende le violenze

Cronaca

| 07:15 - 31 Gennaio 2023

Un cane maltese.

I guaiti del cane (di razza maltese) hanno attirato l’attenzione di una vicina, che stanca di vedere l'animale percosso ha filmato le crudeltà e allertato la polizia: "Qualcuno sta maltrattando un animale". Ed è ciò che hanno accertato gli agenti della municipale, che hanno denunciato una coppia di stranieri residenti a Bellaria Igea Marina. Ora, per il padrone del cane e sua moglie, si aprono le indagini per maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale, che prevede fino a un anno e mezzo di carcere. Nel filmato, in particolar modo, lo si vede mentre viene strattonato con forza dal proprietario. L'uomo, in un'altra occasione, lo avrebbe anche afferrato per le orecchie, lasciandolo penzolare oltre la ringhiera del terrazzo. Gli indagati si sono difesi sostenendo che la ricostruzione sarebbe il frutto di un equivoco. I coniugi hanno infatti detto di essere molto affezionati all'animale, e che non era loro intenzione maltrattarlo, ma solamente sgridarlo ed educarlo. Ora spetta al gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini stabilire se convalidare o meno il sequestro.