Calcio giovanile, Gabicce Gradara: la Juniores stende la Fermignanese 2-0

Sport

Gabicce Mare

| 19:24 - 30 Gennaio 2023

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.



Brilla la Juniores, non è scesa in campo la squadra Allievi per impraticabilità del campo del Giovane Sant’Orso, ko per i Giovanissimi 2008 (a riposo i Giovanissimi Cadetti 2009). Ecco il dettaglio.



JUNIORES

Gabicce Gradara – Fermignanese 2-0



Grazie alla doppietta di bomber Cecchini, il Gabicce Gradara ottiene il primo successo della seconda fase con un'ottima prestazione di squadra. La formazione di mister Gaudenzi parte all'attacco: prima viene negato un evidente fallo di rigore su Magi S. e poi Petese e Magi A. sfiorano il gol. Il Fermignano risponde e Francolini respinge in angolo. Al 24' e 35' la punta Cecchini, in gran giornata, scalda i guantoni del portiere avversario.

La Fermignanese non resta a guardare e crea due pericoli. Nella prima occasione il tiro sfiora il palo nella seconda gli ospiti non approfittano della porta lasciata sguarnita da Francolini.

Allo scadere della prima frazione il Gabicce Gradara passa in vantaggio: sulla trequarti Cecchini dribbla un difensore avversario e poi dalla distanza mette la palla alle spalle del portiere: 1-0.

Il secondo tempo si apre con Petese che davanti alla porta tira debolmente. La Fermignanese cerca il pareggio con un tiro da fuori che Francolini devia in angolo. L'estremo difensore si ripete al 70' con una gran parata. Al 73' il Gabicce Gradara raddoppia. Semprini con un passaggio filtrante serve in corsa Cecchini che si presenta davanti al portiere avversario e non sbaglia: 2-0. La squadra locale non si accontenta e nel finale cerca la terza rete ancora con Cecchini e Giacchetti, che colpisce la traversa. Da segnalare all'87' anche la traversa colpita dalla Fermignanese.

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in trasferta sabato 4 febbraio contro l'Atletico Gallo.

GABICCE GRADARA: Francolini, Franca, Mancini, Della Chiara (39'' s.t. Giacchetti), Moutahhir, Semprini, Bacchini(4' s.t. Magi F.), Magi A. (25' s.t. Andreani), Magi S. (4' s.t. Bergamini), Petese (18' s.t. Sarli), Cecchini. A disp. Borselli e Finotti. All. Gaudenzi



GIOVANISSIMI 2008

Gabicce Gradara – K Sport 0-3

Buon primo tempo da parte del Gabicce Gradara che non riesce a sbloccare il risultato nonostante alcune nitide occasioni. Secondo tempo all'insegna di un buon Ksport che su mischia trova il vantaggio per poi raddoppiare e realizzare il terzo goal che chiude la partita. Nota negativa l'espulsione ingenua da parte di Gaggi al 70'.

Nel prossimo turno i Giovanissimi 2008 sono di scena domenica alle ore 10.30 a Fano contro con l’Accademia Granata. I Cadetti 2009 hanno riposato e nel prossimo turno giocheranno mercoledì alle 16 sul campo del Sant’Orso e domenica alle 9 a Pesaro contro il Villa San Martino.

GABICCE GRADARA: Gaggi (Barbieri), Del Bene (Ridolfi), Mosconi (Andruccioli), Luzi, Rossi (Arduini), Ferraj (Sciuto), Annibalini, Gaudenzi, Terenzi (Mancini), Guidi, Rossini (Tamburini). All. Mendo-Baffioni.