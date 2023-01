Romagna acque, approvato il bilancio 2022: un utile a 6 milioni

Attualità

| 19:04 - 30 Gennaio 2023

Romagna Acque.

Romagna acque ha prodotto e venduto nel 2022 108,5 milioni di metri cubi d'acqua, incassando 68 milioni di euro. L'utile lordo è stato di 6 milioni circa. Sono i dati fondamentali di bilancio presentati dalla società di gestione dell'acqua in Romagna all'assemblea dei soci, che ha approvato all'unanimità il documento.

Per il 2023 la previsione è di produrre 109,2 milioni di metri cubi. I costi di produzione 2023 sono stimati in 64,8 milioni e l'utile lordo pari a 2,5 milioni. "Dati che sottolineano la progressiva erosione dell'utile - ha puntualizzato il presidente Tonino Bernabè - col rischio di andare in perdita nel 2024 se non ci sarà una stabilizzazione dei prezzi". A pesare sul bilancio sono infatti i maggiori costi produttivi, soprattutto quelli legati all'energia.



Per Romagna acque, infatti, nel 2022 il costo unitario dell'energia è stato di 0,394 euro/kWh, superiore del 190% rispetto al 2021, per una spesa pari a 12,9 milioni, 8,4 milioni in più rispetto al consuntivo 2021. La società produce autonomamente circa 11 milioni Kwh, ma ha necessità di consumare circa 35 milioni di Kwh per il suo funzionamento. Sul fronte degli investimenti nel 2023 ne saranno realizzati per 14 milioni.



Prenderà il via la progettazione della "Terza Direttrice dell'Acquedotto della Romagna", una nuova condotta di circa 56 chilometri, per un costo totale stimato in 98 milioni e circa 7anni di lavori per completarla. Romagna Acque risulta sia per il 2018 che per il 2019 fra i primi tre migliori gestori a livello nazionale. Visti gli alti standard di qualità tecnica raggiunti in termini di bassissime perdite di rete, Romagna Acque ha ottenuto nel 2022 le premialità per le annualità 2018 e 2019 pari a circa 4,2 milioni. La società ha proposto in questo caso di tradurre questo premio in minori costi sulle bollette ai cittadini, riducendo la tariffa all'ingrosso ad Hera.