Basket C Silver, Dulca Angels sul velluto contro l'Omega Basket (58-86)

| 19:01 - 30 Gennaio 2023





La Dulca Santarcangelo passa sul parquet dell'Omega Basket per 58-86. Coach Bernardi decide di impegnare nel quintetto Rivali, Buzzone, Mulazzani, Rossi e Saltykov.

Inizio di gara dai ritmi bassi, così come le percentuali dei clementini che non riescono a dare il giusto flusso all’attacco. Il primo quarto termina 19-16.



Nel secondo quarto gli Angels provano a cambiare marcia e a segnano un parziale che gli permette di mettere il muso avanti. La partita si innervosisce, gli ospiti sono bravi a non farsi intimorire e riescono a tenere i nervi saldi. L’esperienza dei senior Bedetti, Rivali, Pesaresi permette a Santarcangelo alla fine del quarto di essere sulla doppia cifra di vantaggio.

Al rientro dagli spogliatoi gli Angels provano a dare un ulteriore strappo alla partita punendo la zona bolognese con le triple di Buzzone e Mulazzani. I padroni di casa provano a ricucire il gap con il capitano Saccà ma una tripla di Mula rispedisce i locali sul meno 19.

L’ultimo quarto comincia con due ottime giocate da Dario Rossi che fanno valere il massimo vantaggio Santarcangelo. Saccà risponde padroneggiando in area ma la Dulca ne ha di più e tocca il +24. Negli ultimi cinque minuti spazio al quintetto under 19 Angels che onora il divario acquisito in precedenza. La tripla di Bonfè sigilla il punteggio.



Gli Angels vincono e si preparano alla sfida di sabato 4 febbraio al Pala SGR dove ospiteranno la capolista imbattuta Correggio. Da domani è già tempo di pensare a quella che sarà una partita fondamentale per il cammino giallo blu. Obiettivo: riempire il PalaSGR



Il tabellino



Omega Basket: Guazzaloca 15, Saccà 21, Rizzatti 13; Perini 2; Demartino 3, Madella 2, Bastoni 2, Balducci, Ceccolini, Webber. All Malaguti.



Dulca Santarcangelo: Buzzone 12, Rivali 8, Mulazzani 16, Bedetti 9, Saltykov 15, Pesaresi 9, James 4, Rossi 7, Macaru 2, Bonfè 4, Mari, Benzi. All Bernardi. Ass Evangelisti; Miriello

Parziali: 19-16; 31-41; 24-61; 58-86