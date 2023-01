Calcio giovanile, Rimini: la Primavera pareggia 2-2 a Trieste

Sport

Rimini

| 18:52 - 30 Gennaio 2023

Foto Loris Pierini.

I risultati delle giovanili biancorosse



PRIMAVERA 4 – 15ª Giornata



US TRIESTINA - RIMINI FC 2-2



U.S.TRIESTINA: Laganis, Notaro, Zitelli (12’ st Vascotto), Podda (1’ st Angelini), Musaj, Crosara, Visentin (44’ st Benvenuto), Bibaj, Iacovoni (19’ st Rossi), Han, Jljazi (1’ st Chittaro). A disposizione: Valori, Esposito, Moncada, Kosijer, De Luca, Bonolis.

Allenatore: Gentilini.



RIMINI FC: Lazzarini, Diotallevi (22’ st Di Pollina), Marcello, Serpe, Bianchi, Rushani, Sebastiani (47’ st Capparelli), Cherubini (47’ st Alvisi), Marconi (47’ st Gianfrini), Serfilippi, Zanni (33’ st Lonardo). A disposizione: Conti, Marino, Madonna, Nastase, Ricci.

Allenatore: Brocchini.





Reti: 2’ pt – 15’ st Marconi (R), 7’ st Musaj, 13’ st Visentin (T)





NOTE. Ammoniti: Serfilippi, Russo (R) - Amedei, Fuscaldo (M).



UNDER 17 – 10ª Giornata



REGGIANA – RIMINI FC 0-1



REGGIANA: Lorenzi, Bologna, Ferrari, Biolchi, Grammatica, Inverardi, Mollicone, Tessitori, Pederzini, Natale, D’angelo. A disposizione: Aibangbee, Rizzello, Curti, Jhon, Bonacini, Martey, Benigno, Camara, Malavasi. Allenatore: Daniele Orlandini.



A disposizione: Aibangbee, Rizzello, Curti, Jhon, Bonacini, Martey, Benigno, Camara, Malavasi.





RIMINI FC: Cerretani, Ciavatta, Bacchiocchi (22’ st Belletti), Carbonara, Brisku, Volonghi, Mini (35’ st Cesarini), Imola, Giacomini (13 st Capicchioni), Hassler, Paganini (13’ st Hamati). A disposizione: Sammarini, Coppola, Sposato, Orioli, Bianchi.

Allenatore: Oscar Muratori.



Reti: 49’ st Brisku.



NOTE. Ammoniti: Imola, Belletti, Giacomini.





UNDER 16 – 9ª Giornata



RIMINI FC - SAN MARINO ACADEMY 4-0





RIMINI FC: Ripari, Petrini (dal 25’ st De Gaetano), Imola, Alessi, Magi, Jubani (dal 19’ st Lepri), Cagnoli, Rota (dal 1’st Zanieri), Bernardi (dal 13’ st Fiordalisi), Padroni, Brolli (dal 13’ st Para). A disposizione: Pirini, Morri, Battisodo. Allenatore: Pieri.





SAN MARINO ACADEMY: Della Balda (dal 25’ st Tassinari), Forcellini, Marinucci, Pasolini (dal 30’ st Faetanini), Marani (dal 1’ st Mularoni), Bugli (dal 1’ st Semperlotti), Bindi (dal 25’ st Protti), Valentini, Gostoli (dal 25’ st Burioni), Battistoni, Zavoli.

Allenatore: Magnani.





Reti: 5’ pt Cagnoli (R), 41’ pt Padroni (R), 2’ st Imola (R), 42’ st Padroni (R).



NOTE. Ammonizioni: Bugli (SM), Faetanini (SM). Espulsioni: Bugli (SM).



UNDER 15 – 10ª Giornata



REGGIANA - RIMINI 0-3



REGGIANA: Costi, Mascolo, Carpi, Ruffini, Turchi, Maarouf (dal 27' st Ruotolo), Casini (dal 11' st Allegri), Saracchi (dal 33' st Belloni), Chiarabini, Giorgi (dal 11' st Romei), Belkiss (dal 33' st Aiello). All. Cammarata. A disposizione: Bartoli, Favali, Tramalloni, Di Palma.



RIMINI FC: Cherubini, Zammarchi (dal 35' st Cristiani), Drudi, Scirocco (dal 35' st Lombardi N.), Bizzarri, Manzi, Cenci (dal 35' st Fabbri), Nava (dal 23' st Ballarin), Molfetta (dal 14' st Ramja), Foschi (dal 23' st Grassi), Eco (dal 14' st Di Pollina). A disposizione: Perazzi, Mataj. All.Berretta.



Reti: 10' p.t. , 33' p.t. Foschi - 27' s.t. Di Pollina.



NOTE. Ammoniti: Fabbri (R), Ramja (R), Belkiss (Reg).



L’under 15 biancorossa comincia l'anno con una netta vittoria sul campo della Reggiana. Protagonista della partita capitan Foschi che segna una doppietta nella prima frazione di gioco, indirizzando nettamente la partita. Dopo l’intervallo i padroni di casa tornano in campo provando a reagire, ma il Rimini si difende bene e mette in ghiaccio la partita al 27 minuto con Di Pollina che a tu per tu col portiere non perdona e insacca il pallone del definitivo 3-0.





UNDER 14 – 13ª Giornata



SPAL – RIMINI 4-1



SPAL: Bosi, (17 st Bergonzoni) Neri, Morselli, (7’ st Bui) Zanetti, Siviero, (17’ st Cassetti) De Pieri, (7’ st Cassetti) Marangoni, (1’ st Zompetta) Giannelli, (1’ st Calabretta) Edomwnoyi, Landulfo (17’ st Panetta) Coratella. Allenatore: Sig Buriani.



RIMINI FC: Costantini, Di Angelo, (5’ st Macchour) Odino, (15’ st Mariotti) Fulvi, (1’ st Vichi) Bartolucci, Samaritani, Pedrelli, (20’ st Frati Alessio) Arseni (5’ st Ciaroni), Celli, ( 5’ st Pensalfini) Paganini, (5’ st Giovagnoli) Frati Fabrizio. Allenatore: Berardi.



Reti. 5’ pt Marangoni (R), 12’ pt Siviero (S), 32’ pt e 6’ st Edomwnoyi (R), 18’ st Frati Alessio(R).



NOTE. Ammoniti: Coratella, Morselli.



UNDER 13 – 17ª Giornata





RIMINI - REGGIANA

P.T. 0-1 Rete al 10' Vicini

RIMINI: Guidotti, Lunedei, Romani, Donini, Costantini, Cassano, Angelini, Montani, Aureli

REGGIANA: Caffagni, Azzimondi, Lo Presti, Salati, Migale, Propato, Carnevali, Vicini, Niervino.

S.T. 0-1 Rete al 4' Migale

RIMINI: Alberani, Aragao, Ricci, Cevoli, Costantini (al 8' Donini), Cassano (al 12' Montani), Kasalla, Dhelpra, Giusti.

REGGIANA: Campanini, Vullo, Ferrari, Migale, Muzhaqi, Cini Noya, Casini, Shtrezi, Bolognesi.

T.T. 0-0

RIMINI: Guidotti (al 14' Alberani), Aragao (al 12' Ricci), Lunedei, Romani (al 15' Cevoli), Costantini (al 15' Donini), Aureli (al 16' Montani), Cassano, Angelini (al 10' Dhelpra), Kasalla (al 12' Giusti).

REGGIANA: Caffagni (al 16' Campanini), Azzimondi, Salati, Migale, Propato, Cini Noya, Casini, Carnevali, Vicini (al 14' Niervino).

Q.T. 1-2 Reti: al 4' Propato (RE), al 9' Kasalla (RN) rig., al 20' Bolognesi (RE).

RIMINI: Guidotti (al 12' Alberani), Aragao (al 12' Lunedei), Ricci, Donini, Costantini, Romani (al 12' Cevoli), Aureli (al 12' Giusti), Angelini (al 12' Dhelpra), Kasalla (al 12' Montani).

REGGIANA: Caffagni (al 11' Campanini), Ferrari, Muzhaqi, Propato, Vullo (al 11' Cini Noya), Carnevali, Vicini, Bolognesi, Niervino.