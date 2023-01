A Rimini al via il progetto dedicato ai giovani e giovanissimi su urban art e writing ‘The Right To Write’

Attualità

| 15:42 - 30 Gennaio 2023

I murales di San Giuliano.

Sostenere il dinamismo creativo dei giovani (e giovanissimi) attraverso una formazione sul linguaggio estetico dell’arte urbana e far sì che quest’arte diventi anche una forma di promozione del decoro urbano.

Il Comune di Rimini abbraccia questa ‘scommessa’ con The right to write un progetto finalizzato a promuovere le discipline del writing e della urban art e finanziato dalla Regione Emilia - Romagna con il bando "Geco11 - giovani energie in comune" con il sostegno del Comune di Rimini e la collaborazione dei centri giovan

ili Casa Pomposa, Grotta Rossa e RM25 e delle associazioni Romagna in Fiore e Artai.



L’iniziativa ha in programma una serie di eventi che vedono come prima azione la realizzazione di una serie di corsi e workshop gratuiti inerenti al writing, all’urban art, alla calligrafia e alla serigrafia.

Le lezioni saranno strutturate con parti teoriche e pratiche, che spaziano dagli accenni storici e alla comprensione del linguaggio urbano fino alla realizzazione di bozzetti e dipinti su pareti.

I docenti saranno affiancati da ospiti e artisti diversi, così da creare con i partecipanti uno scambio aperto e plurale su questa dimensione artistica attraverso una condivisione e un raffronto dei molteplici punti di vista e delle diverse esperienze.





Durante i corsi verranno prodotti materiali e gadget per tutti i partecipanti, esposizioni e performances live di artisti locali e ospiti internazionali su varie superfici della città e si concluderà con l'inaugurazione di un portale dedicato alle raccolte fotografiche dell'arte urbana del territorio riminese catalogate e raggruppate per luogo e anno in modo da rendere possibile la visione di opere "in strada" che spesso, per la loro stessa natura transitoria, non sono più fruibili ai cittadini.

Nel corso del progetto verranno inoltre inaugurate nuove superfici disponibili per writer e street artist.





Si parte questo mercoledì, 1 febbraio, con il corso dedicato alla serigrafia negli spazi di Casa Pomposa (via Pomposa 8) e rivolto alle ragazze e ai ragazzi dai 13 anni in su.

“Un progetto che si pone l’obiettivo di valorizzare il talento di tanti giovani creativi del nostro territorio e di avvicinare nuovi ragazzi all’affascinante mondo del graffitismo e all’urbanart - spiega l’assessora alle politiche per i giovani, Francesca Mattei –.La città di Rimini vanta uno stretto rapporto con questo linguaggio espressivo, tanto che nel 1994è stata lasede di uno dei più importanti eventi italiani legati al mondo dei graffiti/writing: "Indelebile". Non solo, siamo stati anche tra i primi comuni d’Italia a concedere spazi artistici ai writer, strutturando nel tempo una proficua collazione con i writer"