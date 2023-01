Calcio Promozione, Melini: 'Sampierana al comando, ma c'è rammarico per la vittoria sfumata'

Sport

Cesena

| 15:51 - 30 Gennaio 2023

Il presidente della Sampierana Oberdan Melini.

In virtù del pareggio sul campo del Misano per 1-1, la Sampierana è leader solitaria del girone E di Promozione con un punto di vantaggio sul Gambettola caduto a Sant’Ermete per 2-1. Ma in casa bianconera la soddisfazione è contenuta per due motivi. Il primo: si sarebbe potuto vincere pur avendo giocato per 80 minuti in dieci (espulsione di Canali per fallo da ultimo uomo al 10' peraltro dubbia in quanto vicino c'era il compagno di squadra Berni) visto il gran numero di occasioni da rete malamente sprecate. Secondo: l’espulsione diretta incomprensibile di Lanzi scambiato per Drudi in azione di distrurbo sul portiere, in ogni caso non ostacolato da un fallo tale da giustificare un cartellino rosso. Che cosa ha visto o sentito il collaboratore dell’arbitro? Mistero.







Presidente Oberdan Melini, sarebbe potuta essere una giornata trionfale ed invece…

“... ed invece c'è molto rammarico perché la decisione di espellere Lanzi è stata assurda: l’azione coinvolgeva Drudi per cui la cosa che posso pensar è che c’è stato un evidente scambio di persona. Ma in ogni caso mi chiedo: che cosa ha visto o ascoltato il collaboratore dell’arbitro? Anche il commissario degli arbitri presente in tribuna con cui mi sono confrontato a fine partita mi è sembrato sorpreso. Il guaio è che rischiamo di perdere il nostro bomber per due giornate venendo fortemente penalizzati. Incredibile”.







Mercoledì alle ore 20,30 si gioca il recupero tra le mura amiche contro il Novafeltria. In che condizioni è il campo da gioco?

“Stiamo lavorando alacremente per ultimare la pulizia del terreno di gioco dalla neve e dal ghiaccio. Ce la dovremmo fare: vogliamo giocare nel nostro stadio. Ringrazio il Forlì Calcio che avevo allertato per la eventuale disponibilità del sintetico dell’Antistadio. Mi avrebbe accontentato, ma per fortuna non ce ne sarà bisogno. Il nostro pubblico sarà presente in forze e ci darà l'aiuto di cui abbiamo bisogno perché il Novafeltria è al terzo posto che difende a denti stretti, ha un bomber pericoloso come Collini, un ex, e la difesa meno battuta del girone (13 gol subiti). Ci vorrà una prestazione impeccabile”.



Vi aspetta una partita delicata. In che condizioni l’affrontate?

“Purtroppo la tegola di Lanzi aggrava una situazione già difficile: Canali sarà squalificato, Quaranta e Braccini non so se saranno disponibili in quanto reduci da guai muscolari, Pungelli è uscito dopo 15 minuti per problemi alla caviglia, Para, il sostituto di Lanzi, è sua volta indisponibile. Siamo contati, purtroppo. Per fortuna Pippi è in gran spolvero e Castagnoli sarà il suo degno partner in attacco. Ci aspetta una partita complicata anche per questo motivo oltre che per il valore indiscutibile dell’avversario, terzo in classifica. Comunque anche il Gambettola tra le mura amiche affronta un avversario pericoloso come il Torconca che sarà nostro ospite nel prossimo turno mentre il Gambettola affronterà in casa il Due Emme. E' un momento importante della stagione”.