A lezione da Geronimo Stilton: il topogiornalista più famoso d'Italia incontra i bambini

| 15:30 - 30 Gennaio 2023

Geronimo Stilton a "Le Befane" Shopping Center di Rimini.





Entusiasmo alle stelle alle Befane Shopping Centre di Rimini per la terza visita negli ultimi tre anni del topogiornalista più famoso e amato dai bambini di tutto il mondo. Geronimo Stilton ha fatto il suo ingresso in piazza Zara alle 11 e alle 15.30 di sabato 28 gennaio 2023 accolto da una folla di giovanissimi in festa, increduli di trovarsi di fronte ad uno dei propri beniamini.



Al centro di questo appuntamento con Geronimo Stilton sono state le bellezze artistiche e culturali del nostro Paese, raccontate in un nuovo libro di 224 pagine dal titolo “Mille Meraviglie. Viaggio alla scoperta dell’Italia“. Un progetto speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, che ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alle meraviglie artistiche e culturali dell’Italia.

In “Mille Meraviglie” Geronimo Stilton percorre lo Stivale in un viaggio alla scoperta di città, borghi, storie e paesaggi, visitando i monumenti e i luoghi più famosi, mettendo in luce i tesori meno conosciuti, le specialità gastronomiche, i luoghi della ricerca scientifica, i prodotti dell’artigianato e dell'industria.



Geronimo Stilton ha dedicato un approfondimento speciale anche alla città di Rimini - all'Arco d'Augusto e al Ponte di Tiberio - in un’avventura immaginata come una vera e propria caccia al tesoro, ricca di giochi, curiosità e sorprese.



Alla fine, selfie e firmacopie per tutti, a suggello di una giornata indimenticabile all'insegna della bellezza della cultura e dell'arte.