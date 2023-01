Cultura, sport, cinema, teatro: ecco cosa fare a Rimini questa settimana

Eventi

Rimini

| 15:23 - 30 Gennaio 2023

Palazzo Fulgor.

Una nuova settimana di iniziative e appuntamenti apre il mese di febbraio a Rimini. Continuano gli spettacoli della stagione di prosa e danza al Teatro Galli, con La peste di Albert Camus. Il tentativo di essere uomini (giovedì 2 febbraio, ore 21), in una versione teatrale diretta da Serena Sinigaglia, con Marco Brinzi, Alvise Camozzi, Mattia Fabris, Oscar De Summa, Emanuele Turetta.





Continuano anche le iniziative per celebrare il Giorno della Memoria, con Flexus. E per questo io resisto, uno spettacolo di e con Alessia Canducci per raccontare le storie di adolescenti travolti dalla Shoah, a cura di Alcantara Teatro, nell'ambito della rassegna di teatro ragazzi 'Nuove generazioni. Il Novellino'. Da visitare anche la mostra sulla storia del più grande campo di concentramento e centro di sterminio nazista ‘Auschwitz-Birkenau 1940-1945’, a cura del Memorial de la Shoah di Parigi al Museo della Città (fino al 26 febbraio).





Il tema del ruolo della memoria per la pace in Europa è affrontato sabato 4 febbraio al teatro degli Atti nella ricorrenza della 6^ Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo in un convegno dedicato a Franco Leoni Lautizi, testimone d’eccezione della strage di Marzabotto. Saranno presenti personaggi di caratura nazionale ed internazionale: il Presidente della CEI Cardinale Matteo Maria Zuppi, l'ex Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, la Presidente dell'Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna Emma Petitti, l’Assessore con delega alle Politiche per la Pace del Comune di Rimini Francesca Mattei, il Vice-presidente Nazionale vicario ANVCG Michele Corcio, che partecipano a una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Vera Bessone, per un momento di riflessione collettiva e di arricchimento.





Secondo appuntamento delle Conversazioni Riminesi. Appunti per la storia della città, organizzate dall'Istituto per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea della provincia di Rimini in collaborazione con la Biblioteca Civica Gambalunga con lo scopo di creare un archivio di testimonianze e fonti sulla storia contemporanea della città e aprire un dibattito utile al presente e al futuro. Venerdì 3 febbraio è la volta di Andrea Pollarini, esperto di design delle destinazioni turistiche, formatore, divulgatore, docente universitario e collaboratore di piani strategici e di enti territoriali e Alessandro Sistri, che sin dagli anni Ottanta si occupa di marketing turistico, con l'incontro su 'Turismo, tendenze e mode culturali'. Modera Giampaolo Proni, docente di semiotica all'Università di Bologna.





In campo sportivo, dal 2 al 5 febbraio arriva a Rimini il meglio della pallamano tricolore con le finali maschili e femminili di Coppa Italia della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), al Palazzo dello Sport RDS Stadium, mentre martedì 31 gennaio al teatro Galli si svolgeranno I Caschi d’Oro, gli “Oscar” del motociclismo italiano organizzati da Motosprint, la testata specializzata, che quest’anno festeggia i cinque decenni di vita. Durante la serata, ad invito, saranno premiati grandi protagonisti del motociclismo italiano: 40 piloti, 10 leggende, 15 campioni del mondo, 6 campioni italiani, 10 premi speciali e 30 categoria. Tra loro anche piloti capaci di mettersi in evidenza durante la stagione 2022, ma anche team manager, personaggi del paddock e addetti ai lavori. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Motogp, canale 208 di SKY e anche in streaming sul sito motosprint.it.





Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta della città. In particolare, la prima settimana di ogni mese si possono scegliere percorsi diversi tra Fellini Museum, Domus del Chirurgo, Part- Palazzi dell’Arte e Teatro Galli.



Questa settimana i City Tour di VisitRimini propongono invece un trekking urbano dedicato ad "Amarcord", sulle tracce di Federico Fellini (domenica 5 febbraio, ritrovo ore 10.30 al Visitor Center). Il grande regista riminese è protagonista anche di una passeggiata culturale pomeridiana (ritrovo ore 15.30 al Cinema Fulgor) in compagnia della storica dell’arte Michela Cesarini alla scoperta di entrambe le sedi del nuovo Fellini Museum e del mitico Cinema Fulgor, il cinema frequentato fin da bambino da Federico, impreziosito dalla scintillante decorazione ideata da Dante Ferretti. Proprio al Cinema Fulgor, lunedì 6 febbraio si proietta ‘Sciuscià’, il film di Vittorio De Sica restaurato in 4K.

Anche i bambini possono andare alla scoperta della città romana con la visita guidata del sabato pomeriggio, tutta dedicata a loro tra racconti leggendari e filastrocche in rima.





Tra le altre mostre da segnalare, al Palazzo del Fulgor, fino al 19 marzo, Amarcord Disegnato, un’esposizione di 65 fotogrammi del film dipinti a olio su tavola e tela da Agim Sulaj, artista albanese trapiantato a Rimini, che prende Amarcord e lo frantuma nelle sue parti atomiche, restituendoci personaggi e atmosfere del capolavoro di Fellini, di cui quest’anno cadono i primi cinquant’anni. Fino al 12 marzo, alla Galleria dell’Immagine, si può ammirare, invece, la mostra Rimini Ritrovata con le Immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti del riminese Amedeo Montemaggi.





IN EVIDENZA





Martedì 31 gennaio 2023

Rimini, Piazza Cavour, 22

I Caschi d’Oro di Motosprint



Gli “Oscar” del motociclismo italiano al Teatro Galli di Rimini

I Caschi d’Oro di Motosprint, gli “Oscar” del motociclismo italiano organizzati dalla testata specializzata torneranno a svolgersi dal vivo e il palcoscenico sarà il Teatro Galli di Rimini, dove il 31 gennaio saranno grandi protagonisti oltre 40 tra leggende, campioni del mondo e piloti capaci di mettersi in evidenza durante la stagione 2022 ma anche team manager, personaggi del paddock e addetti ai lavori: un “parterre de roi” da 60 titoli mondiali.

Nel corso della serata verranno ripercorsi gli ultimi cinque decenni di storia del motociclismo sportivo, che coincidono anche con i cinque decenni di vita della testata Motosprint, nata proprio nel 1976. Si partirà dagli anni Settanta, fino ad arrivare al 2022, stagione trionfale per il motociclismo italiano con le vittorie di Pecco Bagnaia e della Ducati nella MotoGP e di Andrea Verona nell’Enduro.

Per ogni decennio, riceveranno un Casco d’Oro alla carriera alcuni tra i piloti simbolo di quel periodo, campioni della Velocità e dell’Off-Road che hanno portato l’Italia nell’Olimpo del motociclismo mondiale: da Giacomo Agostini a Max Biaggi, passando per Loris Capirossi, Giovanni Sala, Michele Rinaldi, Tony Cairoli, Manuel Poggiali, Emilio Ostorero e David Philippaerts. Con un premio speciale anche alla memoria di Fausto Gresini. Altri Caschi d’Oro verranno consegnati ai grandi protagonisti della stagione appena conclusa: i vincitori dei titoli iridati di varie specialità ma anche quelli che hanno vinto le categorie speciali e personaggi che si sono contraddistinti nel paddock. Tra gli altri, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Dennis Foggia, Massimo Rivola, i campioni del CIV, del Nazioni Cross e della Sei Giorni Enduro.

Circa 500 gli ospiti previsti tra piloti, addetti ai lavori, partner e 100 fortunati lettori abbonati alle edizioni cartacee e digitale che si sono assicurati il posto per partecipare all’evento.

L'evento sarà trasmesso in diretta da SKY SPORT MOTOGP, canale 208 di SKY e anche in streaming su sport.sky.it, motosprint.it, corrieredellosport.it e tuttosport.com.

Ore 19.00 Ingresso su INVITO. Info: https://motosprint.corrieredellosport.it/





Da giovedì 2 a domenica 5 febbraio 2023

Palazzo dello Sport - RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c – Rimini

Coppa Italia Federazione Italiana Giuoco Handball



Finals di Coppa Italia maschili e femminili

Il Palazzo dello Sport RDS Stadium di Rimini ospita la terza edizione delle Finals di Coppa Italia maschili e femminili della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH).

L'evento coinvolge 16 squadre del massimo campionato (otto maschili ed otto femminili, qualificate sulla base della classifica maturata al termine del girone d’andata) che si sfideranno in emozionanti partite ad eliminazione diretta per la conquista del prestigioso trofeo, il primo del 2023.

Le squadre della Coppa Italia Maschile sono: Bressanone, Conversano, Merano, Fasano, Pressano,Bolzano, Sassari e Cassano Magnago. Le squadre della Coppa Italia Femminile sono: Pontinia, Salerno, Erice, Bressanone, Cassano Magnago,Casalgrande, Ferrara e Padova.

Le giornate del 2 e 3 febbraio saranno dedicate ai quarti di finale, al ritmo di quattro gare al giorno e riservando la passerella iniziale alle prime due formazioni delle classifiche di regular season. Sabato dedicato alle semifinali e, nella mattina del 5 febbraio, le finali che assegneranno il trofeo. Tutte le partite saranno visibili su Eleven Sport, le due Finali in programma domenica 5 febbraio anche su SKY Sport (11.30 la finale femminile – 13.30 quella maschile).

I biglietti sono disponibili su: www.vivaticket.com/it/tour/figh-finals-coppa-italia/2941 e, nei giorni della manifestazione, direttamente all’RDS Stadium. Info: 0541 395698 (RDS Stadium)





Giovedì 2 febbraio 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

La peste di Albert Camus. Il tentativo di essere uomini



Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNO D - Altri percorsi

Un’inedita versione scenica del testo “La peste” dello scrittore francese Albert Camus, che scandaglia l’animo umano, in una versione teatrale diretta da Serena Sinigaglia.

Nel cast, Oscar De Summa, Marco Brinzi, Alvise Camozzi, Mattia Fabris e Emanuele Turetta.

La città di Orano in Algeria è colpita dalla peste e isolata dal mondo. Questo è l’incipit del romanzo La peste di Albert Camus. Nel racconto di un momento estremo e di assoluta emergenza, Serena Sinigaglia mette in luce come l’umanità dell’autore sia allo stesso tempo divertente, commovente, appassionante e sorprendente.

Una produzione Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano, TSV Teatro Stabile del Veneto, Teatro Stabile di Bolzano.

Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it





Sabato 4 febbraio 2023



Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Franco Leoni Lautizi. Un testimone tra Pace, Memoria e Europa. Convegno al teatro degli Atti sul tema del ruolo della memoria per la pace in Europa



L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, nella ricorrenza della 6^ Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo (legge 25 gennaio 2017 n.9), in virtù del protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione e in collaborazione con Comune di Rimini, organizza il convegno rivolto alle scuole dal titolo “Franco Leoni Lautizi. Un testimone tra Pace, Memoria e Europa”, incentrato sul tema del ruolo della memoria per la pace in Europa.

L'incontro vuole celebrare la memoria di un testimone d’eccezione della strage di Marzabotto, sopravvissuto grazie al sacrificio della madre, che è stato dirigente di ANVCG: Franco Leoni Lautizi.

Franco Leoni, che perdonò i nazisti, amava profondamente i giovani e per loro, col passare del tempo, aveva trovato la forza di raccontare, di ricordare tutto quello che gli era accaduto. Morto nell’aprile del 2021, ha consegnato la sua vita e il suo pensiero alle pagine della biografia uscita postuma: “Ti racconto Marzabotto”. Dal libro, scritto dallo storico Daniele Susini con la prefazione di Martin Schulz, emergono i temi che ispirano questo appuntamento: memoria, non violenza, riconciliazione ed Europa.

Del ruolo della memoria per la pace in Europa sono chiamati a dibattere nel convegno personaggi di caratura nazionale ed internazionale: il Presidente della CEI Cardinale Matteo Maria Zuppi, l'ex Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, la Presidente dell'Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna Emma Petitti, l’Assessore con delega alle Politiche per la Pace del Comune di Rimini Francesca Mattei, il Vice presidente Nazionale vicario ANVCG Michele Corcio. Una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Vera Bessone, per coinvolgere la platea in un importante momento di riflessione collettiva e di arricchimento.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti al link: forms.gle/HuJNsgpkxRbmoJuH8

L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming al seguente link: https://youtu.be/72KRuFzVZyc

Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzava alla e-mail info@anvcgrimini.it

L’evento, per la Regione Emilia-Romagna, è output del progetto didattico “Testimoni di Pace” promosso presso gli Istituti scolastici italiani da Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra nell’anno scolastico 2022-2023 e realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 72, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i. per l’anno finanziario 2020).

Orario: dalle 9.30 alle 12.30. Info: 0541 793824 Teatro degli Atti info@anvcgrimini.it





IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO





Lunedì 30 gennaio 2023

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Gli spostati - The Misfits



Versione originale con sottotitoli in italiano

Il Cinema Fulgor propone un film in lingua inglese con sottotitoli in italiano dal titolo 'Gli spostati (The Misfits), di John Huston (Drammatico - USA, 1961).

È l'ultimo film con Marilyn Monroe e Clark Gable. Un cowboy di mezza età è costretto a catturare con metodi crudeli cavalli selvaggi per una fabbrica di mangimi. Quando ottiene finalmente una preda molto ambita, la sua ragazza, lo convince a lasciare andare l'animale catturato, simbolo di libertà.

I biglietti sono disponibili on line su: www.liveticket.it/cinemafulgor

Per chi preferisce acquistare i biglietti in cassa, la biglietteria al Cinema Fulgor apre dalle ore 19:30 nei giorni feriali e dalle ore 16:30 nei festivi.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento info: 0541 709545 info@cinemafulgor.com





Da lunedì 30 gennaio a mercoledì 1° febbraio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

La pantera delle nevi



Documentario di Marie Amiguet, Vincent Munier

Il film diretto da Marie Amiguet e Vincent Munier, con la voce narrante di Paolo Cognetti è un documentario girato sull’altopiano tibetano, un habitat selvaggio dove vivono animali rari.

Il fotografo naturalista Vincent Munier, accompagnato dal romanziere Sylvain Tesson, esplora queste valli impervie alla ricerca della pantera delle nevi, non solo uno dei più grandi felini esistenti, ma anche uno dei più rari e difficili da avvistare.

Mentre la musica di Warren Ellis e Nick Cave accompagna le immagini di una natura incontrastata e poco esplorata, si può ammirare la bellezza disarmante di questo mondo quasi incontaminato. La pantera delle nevi diventa così il simbolo di questo ambiente che rimanda a un’idea primordiale della natura, sebbene sia minacciata dall’influsso artificiale dell’essere umano.

Il viaggio che compiono i due uomini è una sorta di percorso mistico, che li porterà a chiedersi quale sia davvero il loro posto nel mondo e li porrà di fronte al loro stesso io, quello radicato nelle profondità della loro coscienza

Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 30 ore 21.00; martedì 31 ore 21.00; mercoledì 1 febbraio ore 17.00 e ore 21.00

La proiezione di lunedì 30 gennaio alle ore 21 sarà introdotta da Claudio Cardelli

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it





Tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico



Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor

Al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si piò assistere alle seguenti proiezioni:

martedì 31 gennaio GIULIETTA DEGLI SPIRITI di Federico Fellini (Italia 1965, 120’)

martedì 7 febbraio I CLOWNS di Federico Fellini (Italia 1970, 93’)

martedì 14 febbraio IL BIDONE di Federico Fellini (Italia 1955, 104’)

martedì 21 febbraio FELLINI SATYRICON di Federico Fellini (Italia 1969, 138’)

martedì 28 febbraio BLOCK-NOTES DI UN REGISTA di Federico Fellini (Italia 1969, 60’)

Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L'ingresso per il solo Palazzo del Fulgor è di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it





Da giovedì 2 a domenica 5 febbraio 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Un bel mattino



Un film drammatico di Mia Hansen-Løve, con Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud, Nicole Garcia, Camille Leban Martins, proposto al Cinema Tiberio in versione originale francese con sottotitoli in italiano giovedì 2 febbraio alle ore 21.

Un film semplice e disarmante sulla vita, un racconto che interroga quello che resta quando ce ne andiamo, quello che lasciamo indietro con il ricordo di noi: i nostri libri, le nostre collezioni segrete, i nostri quadri, la nostra lingua, la nostra città, i nostri riti e tutto quello che fa lo spessore di un'esistenza. Partendo da un'esperienza personale, la regista Mia Hansen-Løve racconta la brutalità dell'esistenza, esplorando la sofferenza e avventurandosi senza freni sul terreno di una passione ardente. Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: giovedì 2 febbraio – ore 21.00 versione originale sottotitolata

venerdì 3 febbraio – ore 21.00; sabato 4 febbraio – ore 17.00 e 21.00; domenica 5 febbraio – ore 16.00 / 18.30 / 21.00 versioni doppiate.

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it





Venerdì 3 febbraio 2023

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Flexus. E per questo io resisto



Spettacolo con Alessia Canducci, nell'ambito delle iniziative del Giorno della Memoria

Un evento di e con Alessia Canducci a cura di Alcantara Teatro, nell'ambito della rassegna di teatro ragazzi 'Nuove generazioni. Il Novellino'. Uno spettacolo tra passato e presente per raccontare le storie di adolescenti travolti dalla Shoah, attraverso libri, racconti, diari, musiche e canzoni.

L'evento fa parte delle iniziative legate al Giorno della Memoria.

Età consigliata: a partire dai 13 anni. E' possibile effettuare una richiesta di prenotazione dei biglietti su questo link: https://forms.gle/y9K525cnEdR7DhFu8 per email: amministrazione@alcantarateatroragazzi.it o acquistare i biglietti alla cassa il giorno di spettacolo.

Ore 10.00 Info: 333.566 2609 Info amministrazione@alcantarateatroragazzi.it





Venerdì 3, 17 febbraio, 3, 17 marzo 2023



Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Conversazioni Riminesi. Appunti per la storia della città

L'Istituto per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea della provincia di Rimini in collaborazione con la Biblioteca Civica Gambalunga propone una prima serie di incontri con lo scopo di creare un archivio di testimonianze e fonti sulla storia contemporanea della città e aprire un dibattito utile al presente e al futuro.

Venerdì 3 febbraio è la volta di Alessandro Sistri e Andrea Pollarini con l'incontro su 'Turismo, tendenze e mode culturali'. Modera Giampaolo Proni.

Giorgio Tonelli e Patrizia Lanzetti conducono l'incontro dal titolo 'Comunicare Rimini', venerdì 17 febbraio. Modera l'incontro Alessandro Agnoletti.

'Immaginare Rimini' è il titolo della conversazione di venerdì 3 marzo, con Piero Meldini e Miro Gori. Modera Stefano Pivato.

Ultimo appuntamento della prima serie di incontri, venerdì 17 marzo, con Fabio Bruschi, Massimo Buda, Pier Pierucci che presentano l'incontro 'Ma che musica ragazzi...'. Modera Riccardo Fabbri.

Ore 17.30 Ingresso libero Info: 0541 24730 (Istituto Storico Rimini); 0541 704494 (Cineteca)





Lunedì 6 febbraio 2023



Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Sciuscià

Film di Vittorio De Sica restaurato in 4K

Restaurato in 4K da The Film Foundation e Fondazione Cineteca di Bologna, in collaborazione con Orium S.A., presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata. Con il sostegno di Hobson/Lucas Family Foundation, viene proposto al Cinema Fulgor il film dal titolo 'Sciuscià', di Vittorio De Sica.

Vita di strada, riformatorio e fuga di due piccoli lustrascarpe romani.

Ignorato dal pubblico in Italia, vinse l’Oscar per il miglior film straniero.

"Erano i giorni che sapete. E io pensavo: adesso sì che i bambini ci guardano! Erano loro a darmi il senso, la misura della distruzione morale del paese" (Vittorio De Sica).

I biglietti sono disponibili on line su: www.liveticket.it/cinemafulgor

Per chi preferisce acquistare i biglietti in cassa, la biglietteria al Cinema Fulgor apre dalle ore 19:30 nei giorni feriali e dalle ore 16:30 nei festivi.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 info@cinemafulgor.com





Fino al 28 febbraio 2023



Multiplex Le Befane, via caduti di Nassirya, 22 – Rimini

Rassegne cinematografiche al Cinema Multiplex Le Befane

Il Cinema Multiplex Le Befane propone delle rassegne cinematografiche per tutte le età.

Martedì CARTOON: tutti i martedì pomeriggio dal 24 gennaio al 28 febbraio, ore 17.30, vengono proiettati film dedicati a famiglie e bambini. Ecco gli appuntamenti: Yakari, un viaggio spettacolare (31 gennaio), L'Ispettore Ottozampe e il Mistero dei Misteri (7 febbraio), Il Gatto con gli Stivali 2: L'Ultimo Desiderio (14 febbraio), La fata combinaguai (21 febbraio), Me contro te (28 febbraio).

Finalmente giovedì: ogni giovedì fino al 23 febbraio, ore 21.30 rassegna di film selezionati a ingresso ridotto. Tra i prossimi appuntamenti: Il grande giorno (2 febbraio), Tre di troppo (9 febbraio), The fabelmans (16 febbraio), Avatar 2d (23 febbraio).

Rassegna Original Friday.: tutti i venerdì fino al 24 febbraio, ore 21, è la volta dei film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Venerdì 3 febbraio è la volta di Babylon (Drammatico, USA 2022), con Margot Robbie e Brad Pitt, per la regia di Damien Chazelle.

Venerdì 10 febbraio: Gli Spiriti dell'Isola (The Banshees of Inisherin), un film di Martin McDonagh (Drammatico, Irlanda, USA, Gran Bretagna, 2022).



Venerdì 17 febbraio: Tar, film con Cate Blanchett. Drammatico, USA 2022, regia di Todd Field.



Venerdì 24 febbraio Ant Man and the Wasp: Quantumania, il nuovo film di Marvel Studios. Azione, avventura, commedia, USA 2023, regia di Peyton Reed.



Ingresso a pagamento. info: 0541 307805 www.giomettirealestatecinema.it/cinema/rassegne





ATTIVITA’ SPORTIVA





Fino ad aprile

Rimini marina centro, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk & fitness on the beach



50 minuti di camminata sportiva o di allenamento funzionale guidati dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero dal lavoro e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto anche in inverno per mantenersi in salute.

Orario: Camminata guidata il mercoledì ore 18.30/19.30 e la domenica ore 9.00/10.00

Allenamento funzionale, one to one o a piccoli gruppi, dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 18,30 su appuntamento. Allenamento introduttivo alla corsa il sabato mattina dalle 9,00 alle 11,00.

A pagamento Info: 348 0981594 info@elensouza.com walkonthebeachrimini/





Mercoledì e domeniche di gennaio 2023



Bagno 55 e Parco Marecchia – Rimini

Camminata metabolica

Una tecnica di cammino studiata appositamente per stimolare e aumentare il metabolismo, migliorare la postura e tonificare i muscoli, un mix tra boxe, danza e marcia, un approccio al wellness che passa dall’esercizio fisico alla cura della mente.

L’appuntamento con la Camminata Metabolica continua nelle sessioni di allenamento sul Parco del Mare e al parco Marecchia con due appuntamenti settimanali:

Bagno 55: mercoledì alle ore 18.30 e al Parco Marecchia: la domenica alle ore 9.30 con ritrovo almeno 10 minuti prima. A pagamento. Info e prenotazioni 345 8203064





Tutti i mercoledì e sabati



Bagno14 - Rimini Marina Centro

Nordic Walking a cura di 'La Pedivella'

Tra spiaggia e nuovo lungomare è possibile praticare settimanalmente la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini, che ci aiutano a muovere tutti i muscoli del corpo.

L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor tutti i mercoledì alle 15 e i sabati alle 9 e alle 15 con partenza dal Bagno 14. Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. Attività a pagamento. Info: 320 7433000 tour@lapedivella.com





Ogni sabato



viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) - Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Corse cronometrate gratuite di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti. L'appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo.

La partecipazione è gratuita. Il parkrun è interamente organizzato da volontari e un’area rinfresco permetterà ai parkrunner di rifocillarsi con caffè, bibite e snack.

Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio

Info: marecchiaoffice@parkrun.com - www.parkrun.it/marecchia/





MOSTRE





Fino a domenica 26 febbraio 2023



Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Auschwitz-Birkenau 1940-1945. Campo di concentramento e centro di messa a morte

Nell'ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria viene inaugurata la mostra dal titolo “Auschwitz-Birkenau 1940-1945. Campo di concentramento e centro di messa a morte”, a cura del Mémorial de la Shoah di Parigi, realizzata grazie al sostegno dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

La mostra ripercorre la storia del più grande campo di concentramento e centro di sterminio nazista, per mezzo di un’accurata cartografia, una ricca documentazione iconografica e un approfondimento tematico sulle deportazioni dall’Italia a Auschwitz.

Visite guidate: scuole e gruppi superiori a 10 persone, contattando l'Istituto storico della Resistenza di Rimini, e-mail: informazionieprenotazioni@gmail.com - tel. 0541 24730

Orario: dal martedì al venerdì 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19

Info: 0541 793851 musei@comune.rimini.it https://memoria.comune.rimini.it/

Dal 20 dicembre 2022



Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor





Fellini Archives

Le Teche: esposizione di materiali (appunti di lavoro, ritagli di stampa, foto, trattamenti, sceneggiature, partiture…) selezionati dal complesso documentale dell’archivio Fellini conservato dal Comune di Rimini.

Orario: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00.

Ingresso al solo Palazzo del Fulgor: 2 €

Fino al 19 marzo 2023



Rimini, MF, Palazzo del Fulgor





Amarcord Disegnato

65 fotogrammi del film dipinti a olio su tavola e tela da Agim Sulaj, artista albanese trapiantato a Rimini, che fin da bambino rimase affascinato dall’Amarcord di Federico Fellini. Sulaj prende Amarcord e lo frantuma nelle sue parti atomiche, restituendoci personaggi e atmosfere del capolavoro di Fellini, di cui quest’anno cadono i primi cinquant’anni. Sessantacinque oli su tavola, di piccole dimensioni, che esaltano le campiture di colore e i tagli di luce che compongono le inquadrature del film.

Dall'Albania a Rimini racconta con quadri e vignette l'Italia e il mondo, è definito l’artista con la valigia.

Orario: da martedì a venerdì 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00; sabato, domenica e festivi 10.00 – 19.00; lunedì chiuso. Ingresso: 2 € solo per Palazzo del Fulgor.

Info: www.fellinimuseum.it/amarcord-disegnato/

Fino a domenica 12 marzo 2023



Galleria dell'Immagine, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico





Rimini Ritrovata. Immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti di Amedeo Montemaggi

Mostra fotografica celebrativa del centenario della nascita di Amedeo Montemaggi (1923-2023), con immagini inedite dall’archivio di questo importante protagonista della cultura cittadina.

Noto come giornalista, fondatore della redazione riminese del Resto del Carlino negli anni ’50, divulgatore delle bellezze artistiche di Rimini e infine storico appassionato delle vicende della Linea Gotica, del tutto sconosciuta era finora la sua attività fotografica, documentata dal recente ritrovamento presso la sua abitazione di oltre 40.000 negativi.

Si tratta di testimonianze visive della società e dei paesaggi riminesi della ricostruzione, con i primi anni del boom turistico, gli avvenimenti mondani, la moda e i personaggi di quella epoca in cui si gettarono le basi della Rimini contemporanea.

Orario: tutti i giorni: 10-19 Ingresso libero

Info: 0541 704486 www.bibliotecagambalunga.it

Fino a martedì 31 gennaio 2023



Galleria No Limits To Fly, via Bertola, 17 - Rimini centro storico





Il cuore nella mano, il futuro negli occhi, il coraggio nel pensiero

Mostra con opere di Leonardo Rossi, Cristina Ricci, QuinciQ alla Galleria No Limits to Fly

Una Barbie dorata prigioniera in una gabbia da uccellini. Una veduta del ponte di Tiberio con uno straordinario gioco d’acqua. Un ritratto dolce e intenso di una coppia di giovani.

Sono tre delle opere esposte nella mostra “Il cuore nella mano, il futuro negli occhi, il coraggio nel pensiero” alla galleria No Limits to Fly di Rimini.

La collettiva raccoglie personali di Leonardo Rossi, Cristina Ricci, QuinciQ.

Tre artisti, diversi tra loro per origini, età, esperienze e tecniche espressive. Sono artisti distanti tra loro quando raffigurano la realtà del proprio vissuto, ma vicini quando la realtà la immaginano nel suo divenire.

Orario: da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00; lunedì chiuso; domenica solo su appuntamento. Ingresso libero Info: pepote@pepote.it

Fino al 30 aprile 2023

Palacongressi di Rimini, Spazio Convivio





Progetto PERLarte



Visioni urbane dell’artista riminese Davide Frisoni

La mostra propone vari luoghi internazionali da cui l’artista ha tratto ispirazione, oltre ovviamente alla città di Rimini, vocata all’accoglienza e all’incontro.

La mostra è a disposizione dei partecipanti ai congressi in programma al Palacongressi di Rimini e su prenotazione (tel. 0541.711500 - mail: info@palacongressi.it) per cittadini e turisti.

Info: www.riminipalacongressi.it



VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI



Il primo venerdì e la prima domenica di ogni mese



Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini nelle sale di Castel Sismondo all’interno del Fellini Museum da poco inaugurato. Le visite guidate conducono attraverso le sale del castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento.



Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it



Ogni primo sabato del mese



Palazzo del Podestà - Piazza Cavour, 26 - Rimini centro storico

Visite guidate al Part - Palazzi dell'Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. Il museo è ospitato dal 2020 negli storici palazzi dell’Arengo e del Podestà affacciati sulla centrale piazza Cavour.

E' obbligatoria la prenotazione online o telefonica.

Orario: mercoledì ore 17.00. A pagamento. Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini



Domenica 5, 12, 19, 26 febbraio 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini .

Info 0541.793879



Ogni prima domenica del mese



Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini



Domenica 5 febbraio 2023



Cinema Fulgor (Luogo d'incontro), Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Rimini felliniana con visita al Cinema Fulgor e Fellini Museum

Passeggiata culturale con Discover Rimini

Rimini è la città che ha dato i natali a Federico Fellini ed è la città dei sogni.

La passeggiata culturale va alla scoperta di entrambe le sedi del nuovo Fellini Museum, che con una modalità espositiva coinvolgente mette in luce l’opera e la figura di Fellini, regista tra i più importanti al mondo, nato a Rimini nel 1920. Si parte dal mitico Cinema Fulgor, il cinema frequentato fin da bambino da Fellini, impreziosito dalla scintillante decorazione ideata da Dante Ferretti, per proseguire poi con la visita di entrambe le sedi del nuovo Fellini Museum. A cura di Michela Cesarini, storica dell'arte e guida abilitata. Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi a michela.cesarini@discoverrimini.it

Ore 15.30. Costo di partecipazione: €22 a persona (comprensivo di ingresso al Fellini Museum, Cinema Fulgor e noleggio radioguide). Info: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it



Domenica 5 febbraio 2023



Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d'Augusto, 235 – Rimini

Trekking Urbano: Amarcord o Hamarcord Rimini

Rimini City Tour: Visita guidata con Visit Rimini

Trekking urbano dedicato ad "Amarcord": si andrà sulle tracce del grande regista riminese.

A quasi 50 anni dall'uscita del film, il trekking urbano porta i partecipanti alla ricerca dei luoghi della Rimini reale che hanno visto le gesta di Federico e degli amici e quelli ricostruiti in Amarcord: il centro storico, il Borgo San Giuliano, il porto canale ed il molo, la spiaggia, il Grand Hotel.

Una piccola curiosità anticipata già da ora: ai giornalisti Fellini aveva annunciato la realizzazione di un film di fantascienza intitolato "L'uomo invaso", e quando per vie traverse si viene a sapere che il titolo vero è Amarcord, Fellini corregge la grafia in Hamarcord e lo presenta come l'avventura di uno scienziato svedese. Ore 10.30 A pagamento. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316431-trekking-urbano-amarcord-o-hamarcord-rimini/