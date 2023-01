Novafeltria, Assicoop Romagna dona un defibrillatore al polo scolastico 'Tonino Guerra'

Attualità

Novafeltria

| 14:47 - 30 Gennaio 2023

Filiberto Fogli di Assicoop Romagna Futura consegna il defibrillatore al Tonino Guerra di Novafeltria.

Il Polo scolastico Tonino Guerra di Novafeltria festeggia la donazione di un defibrillatore da parte dell’ Assicoop Romagna Futura S.p.A., agente generale UnipolSai Assicurazioni, in occasione del 10° anniversario della data di costituzione dell’ente. La sicurezza è

fondamentale all’interno di una istituzione che giornalmente accoglie circa 900 alunni e oltre 140 persone tra docenti e personale ATA. L’edificio scolastico è dislocato su tre livelli, si estende su un'ampia superficie e comprende spazi esterni come la palestra. Questo

fa sì che per garantire un tempestivo utilizzo del defibrillatore sia necessario disporre di più dispositivi. La generosa disponibilità di Assicoop Romagna Futura S.p.A. consente una migliore dislocazione degli apparecchi e maggior tutela della sicurezza dei numerosi utenti.

Il DS Prof. Camillo Giorgi ed il responsabile della sicurezza Prof. Michele Bruno ringraziano sentitamente Filiberto Fogli di Assicoop Romagna Futura S.p.A., agente generale UnipolSai Assicurazioni per la proficua collaborazione e la generosa donazione.Il defibrillatore sarà opportunamente segnalato a 118 Romagna, per il relativo censimento.