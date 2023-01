Digitale per Tutti: Poggio Torriana apre lo Sportello per conosce e capire i servizi online

Attualità

Poggio Torriana

| 14:32 - 30 Gennaio 2023

Sportello Digitale per Tutti, Poggio Torriana.

L’iniziativa nasce nell’ambito del bando di servizio civile digitale attivato in tutta Italia, dal titolo “Sportelli Digitali, Cittadini Connessi”, a cui il comune di Poggio Torriana, l’unico ente della Provincia di Rimini per l’anno 2022, ha aderito e sarà operativo fino a Dicembre 2023. Anas Housni, residente a Torriana è il ragazzo che ha superato le selezioni e ha già supportato alcuni cittadini in alcune pratiche. Oltre a ridurre il gap tecnologico, il progetto si rivolge alle categorie più fragili e serve a contrastare anche l’isolamento sociale e a favorire l’integrazione, affinché tutti siano supportati nel passaggio di transizione verso i servizi digitali.

Lo sportello “Digitale per tutti”, questo il nome scelto, ha lo scopo di facilitare e istruire i cittadini all’utilizzo dei servizi online che offre il Comune mirando alla diffusione di competenze digitali e ad una pubblica amministrazione sempre più digitale.

Il servizio offre assistenza telefonica in cui i cittadini vengono seguiti, passo a passo, nell’utilizzo del servizio interessato o in caso di maggior esigenza il cittadino può prenotare un appuntamento concordato col volontario chiamando il numero 0541-629701 int.1 e poi 0, disponibile dal lunedì al giovedì e sabato dalle 09:00 alle 13.00 oppure scrivendo all’e-mail digitalepertutti@comune.poggiotorriana.rn.it.

Presso lo sportello è disponibile una postazione pc ad uso del cittadino, col supporto dell’operatore, che assiste generalmente nell’attivazione e gestione d’identità online quali SPID, modalità di utilizzo della CIE online e l’utilizzo dei servizi comunali integrati nell’applicazione “IO”, servizi anagrafici come certificati e autocertificazioni o cambio di residenza online, servizi scolastici e servizi di pagamento online. L’obiettivo non è “fare al posto del cittadino”, ma renderlo autonomo e fargli fare esperienza diretta.

Inoltre, sono in fase di creazione alcuni video tutorial, in diverse lingue (italiano, inglese e arabo) per accedere alle pratiche online in autonomia, per offrire un supporto anche in orari di chiusura del servizio, per un’amministrazione vicina al cittadino h24.