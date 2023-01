Annullamento del Challenge Riccione, l’Amministrazione: ‘Manifestato piena disponibilità ad accogliere l’evento’

Attualità

Riccione

| 14:21 - 30 Gennaio 2023

Challenge Riccione.

A seguito della notizia diffusa dagli organizzatori del Challenge Riccione, ovvero che la manifestazione sportiva nel 2023 non si terrà, l’amministrazione comunale di Riccione precisa quanto segue.

L’amministrazione comunale, in occasione degli incontri avuti con gli organizzatori della competizione di triathlon Challenge Riccione, ha sempre manifestato la piena disponibilità ad accogliere l’evento.



Gli organizzatori, sin dai primi colloqui, avevano riferito di difficoltà riscontrate sulla possibilità di far passare gli atleti attraverso i territori confinanti con il comune di Riccione. Difficoltà che erano emerse già nell’edizione precedente e che quest’anno, evidentemente, si sono dimostrate non superabili.



L’amministrazione comunale di Riccione esprime il proprio rammarico per la perdita di un evento che porta il nome della città, precisando che sarebbe stato impossibile ospitare una competizione che nella sola frazione ciclistica si sviluppa su una novantina di chilometri nel solo territorio riccionese.