Escursioni e natura: dalla provincia 58mila euro per la sentieristica dell'entroterra

Turismo

Rimini

| 14:04 - 30 Gennaio 2023

Panorama da Verucchio.

Sono partite le comunicazioni ai beneficiari dei contributi per la sentieristica provinciale relativi al bando dello scorso novembre.

Si tratta di complessivi 58.5 mila euro assegnati a sedici soggetti tra associazioni, enti no profit del Terzo Settore e cooperative di comunità, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria su sentieri e percorsi escursionistici e iniziative di promozione territoriale di interesse provinciale, che contribuiscono alla valorizzazione e alla conoscenza dell'ambiente e dell'entroterra.

Il bando, giunto alla sua seconda edizione, ha lo scopo di incentivare le politiche di crescita sostenibile delle aree interne e una forma di turismo in espansione, come è quello legato all'escursionismo. Inoltre, premia una realtà di soggetti fortemente motivati e concretamente impegnati nella cura del nostro territorio e dell'ambiente, in questo caso con iniziative specifiche per favorire lo sviluppo della sentieristica, dei servizi ad essa collegati e la promozione dell'entroterra anche in chiave turistica. Esso rappresenta una scelta strategica coerente con la volontà di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio ambientale, ma anche di promuoverne lo sviluppo.