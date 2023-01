Cattolica, confermato il presidio della Croce Rossa durante il mercato del sabato

Attualità

Cattolica

| 11:52 - 30 Gennaio 2023

Presidio della Croce Rossa.

L'Amministrazione Comunale ha scelto di confermare un servizio importante a cittadini e turisti che fruiscono del mercato del sabato di Piazza De Curtis. Si tratta del presidio di assistenza sanitaria che, già attivato con efficacia nel periodo dell'emergenza sanitaria e post Covid, ha previsto la presenza di un'ambulanza e di tre addetti della Croce Rossa Italiana. Come in precedenza, dal prossimo sabato 4 febbraio il servizio verrà garantito dal comitato CRI di Cattolica-Morciano di Romagna tra le 8,30 e le 12,30. L'impegno sarà per 35 sabati, sino a fine settembre 2023, riuscendo a coprire anche il periodo estivo. Lo stanziamento da parte dell'Amministrazione per garantire il servizio ammonta a 4.916 euro.



La scelta di proseguire con tale presidio viene illustrata dal Vicesindaco ed Assessore alle attività economiche e mercati, Alessandro Belluzzi. "Era doveroso - spiega Belluzzi - confermare tale servizio di sicurezza e vigilanza, l'area mercatale infatti viene fruita da numerosi avventori locali che duranti il periodo estivo aumentano esponenzialmente con la presenza dei turisti. Il personale della Croce Rossa ha agito già durante le ristrettezze dovute al Covid e nella fase successiva per garantire il graduale ritorno alla normalità, da febbraio saranno nuovamente pronti ad intervenire in modo professionale in caso di necessità. Nonostante non sussista più un obbligo, abbiamo convenuto come Amministrazione di fare, comunque, un investimento su questo servizio importante che sicuramente risulta utile alla collettività. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che svolgeranno questo lavoro nell'arco dei prossimi mesi".