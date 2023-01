Basket in carrozzina, NTS Riviera Rimini sul velluto a Seregno (20-63)

Sport

Rimini

11:30 - 30 Gennaio 2023

NTS Riviera Basket Rimini sbanca Seregno senza fatica (20-63). La squadra ospite prende subito il comando delle operazioni piazzando un 4-15 molto eloquente. Tutto sotto controllo senza patemi, la fatica di giocare seduti in carrozzina è tanta, ma quando va così liscia la mente è sgombra e l’8-29 a metà gara chiude ogni opportunità agli avversari.



Una buona occasione per condividere il successo andando tutti in campo, cosa a volte complicata poiché si deve fare i conti con il punteggio di disabilità, fissato a 14,5 punti che impone combinazioni obbligate. All'ultimo mini-riposo il punteggio è sul 14 a 47.



Basket Seregno, che in questa stagione non può schierare uno dei suoi giocatori migliori, non ha valide contromisure da opporre a NTS Riviera Basket Rimini e si chiude rapidamente 20-63.



Nelle altre due partite segnaliamo la vittoria di Bologna che consolida il terzo posto su Torino vincendo 51-49 a 7’ dalla fine e il 17-102 di Livorno travolta da Parma.



NTS Riviera Basket Rimini consolida la seconda piazza e si prepara per il girone di ritorno, tra due settimane.



Il tabellino



Basket Seregno: Sansone, Haida 10, Grassi, Pecoraro, Diattara 2, Romanò S., Petruzza 6, Romanò P. 2, Basilico 2. All. Pecoraro.

NTS Riviera Basket Rimini: Giustino 26; Loperfido 14; Acquarelli 9; Rossi; Pellegrini 2; Storoni 2; Martinini 4, Raik 4, Di Pietro, Pozzato, Ladson 2 - All. Angelo Loperfido, Vice Giuliano Bonato, Roberta Lo Vecchio.

Arbitri: Ruggieri e Viglianisi

Parziali: 4 -15; 8 - 29 (4 - 14); 6 - 18 (14 - 47); 6 - 16 (20 - 63)