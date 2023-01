Cronaca

Rimini

| 11:29 - 30 Gennaio 2023

Le auto coinvolte e il luogo dell'incidente.

Frontale tra due mezzi a Rimini in zona ospedale. E' successo intorno alle 11 di oggi, lunedì 30 gennaio, in via Rodriguez. Secondo i primi riscontri un'auto avrebbe invaso la carreggiata opposta provocando lo scontro. Alla guida dei mezzi due persone anziane soccorse dal personale del 118 presente con un'ambulanza. La Polizia Locale è sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.