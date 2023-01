Casteldelci: frontale tra due auto, interviene l'elisoccorso

Cronaca

| 11:04 - 30 Gennaio 2023

Le auto coinvolte e il luogo dell'incidente.

Frontale tra due auto poco prima delle 10 di oggi, lunedì 30 gennaio, in località Giardiniera di Casteldelci. Un Suv Toyota ed una Audi A3 si sono scontrate sulla Sp 91bis per Schigno in direzione Balze per cause ancora al vaglio. Un 65enne di Balze, alla guida del Suv, è stato trasportato in ospedale a Cesena con l'elisoccorso. Al volante dell'Audi una 21enne, portata all'ospedale di Novafeltria con lievi ferite. Per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro sono presenti sul posto i Carabinieri. Oltre a loro presenti anche i Vigili del Fuoco e personale del 118 da Novafeltria.