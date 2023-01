Settimana dell'economia al Valturio di Rimini, oltre 60 relatori presenti

Attualità

L'ITES Valturio annuncia l'edizione 2023 della "Settimana dell'economia". Il consueto appuntamento dell'istituto durerà per una settimana a partire dal 30 gennaio. La manifestazione, intitolata quest'anno "Energie in circolo", sarà un'occasione unica per gli studenti di scoprire, incontrare e conoscere le esperienze e le competenze di oltre 60 relatori appartenenti a vari ambiti professionali, dalle istituzioni all'impresa territoriale, passando per l'associazionismo e gli enti locali.



Gli studenti avranno la possibilità di scegliere autonomamente gli incontri a cui partecipare, in un'organizzazione stile campus che permette di uscire dal consueto schema classe-studente. Inoltre, gli studenti stessi saranno parte attiva nell'organizzazione dell'evento, con un gruppo "staff" che accoglierà i relatori, li porterà nelle aule, verificherà le presenze degli studenti prenotati e documenterà le attività.