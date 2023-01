Calcio 2a Cat. Young Santarcangelo vince 3-1 contro l'Athletic Poggio

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 08:15 - 30 Gennaio 2023

Young Santarcangelo.

A.S.D. Athletic Poggio: 1 Vandi, 2 Censi, 3 Rota, 4 Roccoli (45’ 16 Pugliese), 5 Santolini(56’ 14 Semprini), 6 Semprini, 7 Dyrmishi (58’ 20 Pazzini), 8 Zaghini, 9 Forcellini(65’ 19 Santini), 10 Pepe (90’ 15 Morgante), 11 Bua.



A Disposizione: 12 Manuzzi, 13 Del Negro, 17 Zouhair, 18 Paglierani.



Fc Young Santarcangelo: 1 Gregori, 2 Depaoli, 3 Casali, 4 Canarecci(80’ 13 Tosi Brandi), 5 Grossi, 6 Chiussi, 7 Nucci (68’ 15 Succi), 8 Azzurro, 9 Giudetti (68’ 18 Zavattini L.), 10 Semeraro (94’ 17 Magnani), 11 Molari (83’ 20 Lombardi).



A disposizione:12 Antonelli,14 Bianchi G, 16 Cipelletti, 19 Dospinescu.



Arbitro: Raio sez. Rimini



Reti: 18’ Semeraro, 60’ Giudetti, 65’ Bua, 83’ Zavattini L.



Ammonizioni:21’ Molari, 26’ Semeraro, 32’ Zaghini, 45’ Roccoli, 61’ Magnani (dalla panchina), 93’ Pazzini.







Grande vittoria dello Young Santarcangelo, 3-1 sul campo dell'Athletic Poggio.



Il primo tempo è caratterizzato da diverse occasioni dello Young Santarcangelo che si concretizzano con il gol di testa di Semeraro su cross di Azzurro al 18’. In apertura di secondo tempo Forcellini riesce a liberarsi bene in area ma la sua conclusione finisce a lato di poco. Pochi minuti dopo, al 60’, Semeraro riesce ad arrivare sul fondo e con un cross al bacio permette a Giudetti di siglare la seconda rete consecutiva. Nel giro di 5 minuti c’è la reazione del Poggio Berni. Forcellini viene atterrato in area e Bua mette a segno il rigore del 2-1. Al 83’, nel corso di una ripartenza, Zavattini L. vede Vandi fuori dai pali e si inventa un eurogol che sancisce il risultato finale sul 3-1.