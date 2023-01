Addio a Enzo Felici, responsabile dello sviluppo dei punti vendita del Caffè Pascucci

Attualità

| 07:27 - 30 Gennaio 2023

Enzo Felici.

Enzo Felici si è spento ieri all’età di 59 anni. Ricordato come una persona aperta, affabile e lungimirante, da anni responsabile dello sviluppo dei punti vendita del Caffè Pascucci. Nonostante i vari incarichi di prestigio ricoperti durante la carriera, Felici era impegnato anche in politica, candidato alle ultime elezioni con la lista di Stefano Caldari. Qualche mese fa, aveva scoperto di essere malato di tumore. Felici lascia la moglie Eveline, i figli Elisa, Lorenzo e Mattia. I funerali si svolgeranno martedì 31 gennaio alle 15 al cimitero nuovo di Riccione.La famiglia ha chiesto non fiori ma offerte per il Centro 21.