Calcio RSM: La Fiorita c’è, pareggio nel big match Tre Fiori-Virtus

| 21:56 - 29 Gennaio 2023

La Fiorita non sbaglia e torna al successo nel primo dei tre posticipi della diciasettesima giornata di Campionato Sammarinese BKN301. La squadra di Manfredini torna alla vittoria e risponde al meglio al successo di ieri della capolista Cosmos. I gialloblu di Montegiardino battono 2-0 la Folgore e con una gara ancora da recuperare (in programma l’8 febbraio la sfida con il Cailungo non giocata lo scorso turno causa neve) restano a sole due lunghezze dalla squadra di Berardi.



Dopo un primo tempo bloccato ed avaro di emozioni, la gara si accende nella ripresa soprattutto grazie ai gialloblu che al 54’ riescono a sbrogliare la matassa. Rinvio profondo di Vivan che arriva sulla trequarti avversaria, Samuel Pancotti lascia rimbalzare la sfera un paio di volte poi con un pallonetto delizioso riesce a superare Pollini e a segnare il vantaggio per la Fiorita. La squadra di Manfredini vuole subito il gol della sicurezza, che arriva a venti minuti dalla fine ancora con Pancotti: azione tutta sammarinese con Rinaldi che dal limite allarga per l’esterno che controlla poi con un preciso diagonale sigla il 2-0. Tanto basta alla Fiorita per tornare alla vittoria e a regalare anche il primo successo al tecnico Thomas Manfredini.





Termina invece in parità il match di cartello tra Tre Fiori e Virtus. Tra le squadre più in forma del campionato, la partita di Dogana giocata alle ore 19:00 ha regalato gol e spettacolo. Primo tempo bloccato ma giocato con un buon ritmo da ambo le parti. Il gol che accende la sfida porta la firma di Bojan Gjurchinoski: lancio dalle retrovie di capitan De Falco in profondità, Goh lascia scorrere per l’esterno croato che controlla, si accentra e lascia partire un destro imparabile per Passaniti. La Virtus di Bizzotto sembra subire il colpo ma il suo tecnico pesca dalla panchina le carte decisive per riequilibrare la sfida. All’83esimo infatti arriva un cross dalla sinistra, Elia Ciacci spizza di testa per l’inserimento di Matteo Pedrini che trova l’angolo giusto per bucare Semprini e trovare il prezioso 1-1. Sia il centrocampista sammarinese che il neoacquisto neroverde partivano entrambi dalla panchina. Nel finale poi proteste dei gialloblu di Andy Selva per un contatto in area tra Gjurchinoski e Passaniti ma per il direttore di gara Vandi non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Si va dunque negli spogliatoi con un pareggio che mantiene comunque le due squadre sempre nelle parti alte della classifica.





Successo – seppur con qualche brivido nel finale – per la Libertas, che riscatta la sconfitta subìta in settimana nell’andata della semifinale di Coppa Titano BKN301 contro il Tre Penne. Ne fa le spese il Faetano – nel posticipo delle 18:30 giocato ad Acquaviva - che si sveglia tardi e deve dunque piegarsi alla squadra di Borgo Maggiore.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa sale in cattedra Ben Kacem, arrivato in casa Libertas nel mercato di gennaio, che in avvio di secondo tempo calcia potente da fuori con la palla che sbatte sul palo ma sulla ribattuta il più lesto è Sapori che non sbaglia e sblocca la gara. Il gol carica i granata di Sperindio che poco dopo (70’) trova anche il raddoppio: è ancora Ben Kacem a far partire l’azione, con l’ex Pennarossa che punta la porta e calcia verso Porcellini il quale respinge ma non basta perché sulla ribattuta arriva Federico Barlafante a gonfiare la rete e a segnare il suo primo gol nel calcio sammarinese. La Libertas sembra controllare senza troppi problemi e nel finale va vicino anche al tris con il tiro-cross di Stacchini che si stampa sulla traversa. Il Faetano però reagisce al novantesimo quando Mema trova in area Ferrario il quale al volo riesce ad accorciare con il gol del 2-1. I gialloblu tentano l’assedio finale ma non c’è più tempo e devono arrendersi ai granata che salgono così a quota 27 punti.