Futsal RSM, Fiorentino-Cailungo la prima volta storica al Multieventi

| 20:39 - 29 Gennaio 2023

Per la prima volta, le porte del Multieventi si aprono al Campionato Sammarinese di futsal. Sarà Fiorentino-Cailungo, posticipo della sedicesima giornata, a disputarsi sul parquet dell’impianto che finora solo le Nazionali sammarinesi del rimbalzo controllato hanno calcato. Il testacoda tra le formazioni di Michelotti e Bollini chiuderà il prossimo turno, parzialmente rivoluzionato vista l’impraticabilità dell’impianto di Fiorentino. Le due partite lì destinate sono posticipate ad Acquaviva, nella serata di martedì.



Quattro le partite in programma lunedì sera, con Virtus-Libertas e San Giovanni-Murata ad aprire le danze alle ore 20:15. I Neroverdi di Pollini tenteranno di mettere pressione su Tre Fiori e La Fiorita, attese dallo scontro diretto del posticipo. La sfida alla Libertas, reduce da due successi negli ultimi quattro turni, si svilupperà a Dogana. Il club di Acquaviva, in caso di vittoria, salirebbe momentaneamente al quarto posto. Per la Libertas, l’obiettivo è aumentare il margine dalla terzultima piazza che – nel campionato di futsal – significa esclusione dalla post-season. Attualmente gli uomini di Penserini godono di un vantaggio di cinque punti sull’accoppiata Cosmos-Murata.



Contemporaneamente i Bianconeri di Cellarosi incroceranno il San Giovanni ad Acquaviva. L’ex di turno ha spezzato il filotto di sconfitte, grazie al 3-3 col Cailungo. Dopo aver osservato il turno di riposo, il Murata riparte da uno scontro diretto per l’accesso ai play-off. Il San Giovanni, due punti più su, punta all’opposto – vale a dire aumentare la distanza di sicurezza.



Anche perché difficilmente Cosmos e Cailungo muoveranno la propria classifica, opposti rispettivamente alle corazzate Folgore e Fiorentino. I campioni in carica giocheranno il derby domani sera a Dogana, in seconda serata. Alla stessa ora (21:45), ma ad Acquaviva, toccherà anche a Faetano e Pennarossa. I Gialloblù dovranno rinunciare forzatamente allo squalificato Amati, portiere titolare degli uomini di Corbelli. I ragazzi di Casadei, invece, intendono riprendere il discorso interrotto dallo 0-3 con La Fiorita, inseguendo quella che sarebbe la quarta vittoria nelle ultime cinque uscite.



Dirottate ad Acquaviva, nella serata di martedì, Domagnano-Tre Penne e La Fiorita-Tre Fiori. Alle 20:15 toccherà alle squadre di Mussoni e Galli. I Lupi possono vantare il doppio dei punti in classifica rispetto al club di Città, che ha ripreso l’attività nel corso di questa stagione dopo un anno sabbatico. Una gara che il Domagnano non può e non vuole sbagliare, per approfittare – al pari delle altre inseguitrici – dello scontro diretto tra La Fiorita e Tre Fiori. Inoltre, i Giallorossi scenderanno in campo anche il prossimo 2 febbraio a Dogana (ore 21:15) per il recupero della quindicesima giornata contro il Pennarossa. Settimana determinante, insomma, nel corso della quale il Domagnano potrebbe portarsi a ridosso del terzo posto. La partita più intrigante è certo la seconda sfida rinviata ad Acquaviva martedì sera e che metterà a confronto le attuali terza e quarta forza della graduatoria. Tre Fiori-La Fiorita, oltre a mettere a confronto le finaliste sconfitte della passata stagione, può significare aggancio al terzo posto per i ragazzi di Ghiotti. Diversamente, il Tre Fiori potrebbe prendere il largo e ipotizzare di avvicinare nel medio periodo Folgore e Fiorentino – a patto di non sbagliare nulla nel girone di ritorno.