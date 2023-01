Calcio Eccellenza, la Savignanese stende la capolista Victor San Marino 1-0

Sport

Savignano sul rubicone

| 18:54 - 29 Gennaio 2023

La Savignanese sgambetta la capolista Victor San Marino al Capanni per 1-0. Buon avvio dei gialloblù, che ci provano con le iniziative di Battistini, Pacchioni, Lambertini, Malo e Tola, tuttavia gli ospiti, insidiosi con Arlotti e Santoni, tengono bene il campo.

In avvio di ripresa la compagine di Cassani aumenta il ritmo, ma Fusconi si rivela attento e al 56′ a segnare è la Savignanese: Battistini trova Pacchioni, che a sua volta serve Malo, che allunga per Tola, abile a insaccare al volo dal limite dell’area concludendo al meglio una splendida azione corale. Girandola di cambi, i sammarinesi cercano di spingere ancora, però Fusconi e compagni non soffrono più di tanto e mantengono un risultato preziosissimo. la savignanese in classifica è al quinto posto mente il Victor è in testa con un solo punto di vantaggio ul Progresso, due sul Russi e quattro sul Sanpaimola.



Il tabellino



Savignanese: Fusconi, Zoffoli, Mazzarini, Lambertini, Malo (88′ Farabegoli), Onofri, Vitalino, Cassani (78′ Dhamo), Pacchioni, Tola, Battistini (72′ Possenti) A disp: Papi, Stacchini, Mazza, Sbrighi, Franchini, Sberlati All Montanari



Victor San Marino: Pazzini, Gramellini, Tosi (68′ Ambrosini), Sabba (78′ Tiraferri), De Queiroz, Lombardi, Lazzari (78′ Mengucci), Santoni, Rivi, Arlotti, Stellacci A disp: Forti, Manuelli, Pasquini, Morelli, Mantovani, Marra, Ambrosini All Cassani



Rete: 56′ Tola



Note: ammoniti: Zoffoli, Lombardi, Tosi, De Queiroz, Santoni, Possenti