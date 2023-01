Calcio Promozione, Gabicce Gradara: solo un punto contro l'Osimo Stazione (2-2)

Sport

Gabicce Mare

| 18:32 - 29 Gennaio 2023

L'esultanza del Gabicce Gradara dopo il gol di Ulloa.



Il Gabicce Gradara privo degli infortunati Pierri e Domini, infila il decimo risultato utile ma non va oltre al pareggio – 2-2 contro l’Osimo Stazione -, il quarto di fila, e scivola al sesto posto della classifica. Un punto conquistato al termine di una prestazione non certo brillante per quanto riguarda Gabicce Gradara; invece l’Osimo Stazione ha gettato il cuore oltre l’ostacolo mettendo alla frusta l’avversario e sfiorando il successo pieno.

Il primo tempo è pirotecnico. Al 3’ vantaggio del Gabicce Gradara: contrasto vinto da Grandicelli sulla trequarti, la palla arriva a Ulloa che appena dentro l’area sulla sinistra con un preciso diagonale di destro fredda il portiere. Al 10’ angolo dalla destra di Staffolani, deviazione del portiere Renzetti in uscita, Ulloa colpisce la palla con il tacco. La traiettaria diventa un pallonetto che si infila in porta: 1-1.

Al 28’ padroni di casa pericolosi. Punizione di mani dalla metà campo destra di Mani, Varrella a due passi dall’area piccola gira alto. Al 34’ ospiti ancora in vantaggio: passaggio in profondità, assist in area di gelli per Nanapere che a centro area si gira e con un tiro a fil di palo beffa Renzetti. Il Gabicce Grdara accusa il colpo. Al 38’ in area Masi calcia alto dopo una bella azione di Nanapere. Al 40’ il pareggio della formazione d Vergoni: angolo di Mani dalla sinistra, testa di Lepri con palla deviata da Gyabaa che si infila a fil di palo.

Al 15’ angolo di Staffolani, Nanapere sull’uscita di Renzetti non trova il tempo in area per il tiro. Al 21’ brivido: diagonale di Masi a lato su bella giocata di Nanapere che poi in area al 31’ calcia fuori dalla sinistra in solitudine.

Nel forcing finale il Gabicce Gradara non riesce a trovare il gol della vittoria e anche l’Osimo Stazione si fa pericoloso.



IL TECNICO A fine partita in casa Gabicce Gradara c’è soddisfazione per il risultato, meno per la prestazione. Commenta il tecnico Filippo Vergoni: “Il risultato è giusto, l’Osimo Stazione ha avuto più fame di noi e lo si vede dal modo in cui abbiamo subito i gol: nelle ultime quattro partite sono cinque le reti arrivate su calcio piazzato. Non siamo stati lucidi, compatti come nelle giornate migliori, con le assenze di Domini e Pierri e Mani non al meglio, ci è mancata un po’ di qualità nelle giocate e abbiamo subito la forza fisica, l’esuberanza dell’avversario. La nota positiva è che dopo essere andati sotto siamo stati bravi a riacciuffare il risultato e non era facile”.

Nel prossimo turno il Gabicce Gradara sarà di scena sabato alle 15 sul campo del Sant’Orso.



Il tabellino



Gabicce Gradara – Osimo Stazione 2-2



GABICCE GRADARA: Renzetti,Lepri, Betti (33’ st. Franca), Grandicelli, Varrella, Tombari, Giunchetti (45’ Montebelli), Morini, Capi (21’ st. Donati), Mani (16’ st. Gabrielli), Ulloa (21’ st. Magi). A disp. Mussoni, Della Chiara. All. Vergoni-



OSIMO STAZIONE: Bottaluscio, Polenta (34’ D’Auria), Masi, Staffolani (46’ st. Martelli), Gyabaa, Rinaldi, Sampaolesi, Pizzuto, Nanapere, Gelli (21’ st. Amoabeng), Bah (21’ st. Ramos). A disp. Bonifazi, Ippoliti, Berrettoni, Pellegrini, Rossini. All. Girolomoni.



ARBITRO: Serpentini di Fermo (Micheli di Jesi e Busilacchi di Ancona).



RETI: 3’ pt Ulloa, 11’ autogol Ulloa, 34’ Nanapere, 40’ Lepri.



NOTE: spettatori 200 circa. Angoli: 5-5. Ammoniti: Bah, Gyabaa, Polenta, Ramos.